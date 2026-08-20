Россия атаковала Одесскую область ударными дронами: пострадали четыре человека

20 августа днем российская оккупационная армия атаковала Одесскую область дронами. В результате удара на данный момент пострадали четыре человека.

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Также беспилотник повредил помещение ресторана. Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Олег Кипер.

Что известно

Об атаке российских дронов Олег Кипер сообщил 20 августа в 12:21. Он отметил, что в результате атаки пострадали четыре человека, а также были повреждены помещения ресторана. Остальные сведения о последствиях уточняются.

"Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Один из них повредил фасад и остекление ресторана. К сожалению, на данный момент известно о 4 пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется", – написал глава Одесской ОВА.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор нанесла удар по Киеву и пригородам. Незадолго до полуночи враг нацелил на регион баллистические ракеты и "Цирконы", раздалась серия взрывов. Жертвами российского террора стали 13 человек, еще как минимум 40 человек получили ранения различной степени тяжести. В области россияне убили одного человека, двое пострадали.

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