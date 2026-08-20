Видео с симпатичным ротным, который собственными силами эвакуировал своих раненых бойцов на пикапе, разлетелось по Фейсбуку и подняло вопрос о том, что НРК работают очень медленно, из-за чего миссии по эвакуации бойцов часто заканчиваются трагически. Медицинские эвакуационные колонны с ранеными становятся жертвами дронов, и пользователи пишут, что на фронте не хватает быстрых, небольших, легкобронированных эвакуационных автомобилей для этой миссии.

Видео дня

Полностью согласна.

Однако проблема носит более глобальный характер: эвакуация в армейской системе на пятом году войны – это форс-мажор, к которому никто не готов, и эвакуации происходят в хаосе с использованием подручных средств (исключения – лишь в отдельных бригадах).

Поэтому считаю целесообразным создание отдельных штатных эвакуационных подразделений в бригадах, оснащенных всем необходимым и самым лучшим.

Да, все подразделения бригады должны участвовать в оказании помощи, но эвакуационные подразделения должны иметь всё необходимое в одной команде. Там должны быть лучшие водители с зарплатами, как у штурмовиков, но кроме этого – медики, пилоты, специалисты по ребу, саперы (разминировщики на БПЛА), а также профессионалы: охотники с дробовиком для охоты на дроны. Что касается техники, не стоит делать ставку на НРК, хотя она тоже должна быть, но главный транспорт – небольшой быстрый бронемобиль с противоминным днищем.

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И это самая необходимая реформа, вы даже не представляете, как наличие профессиональных эвакуационных групп улучшило бы психологический климат на фронте!!!

Всем хочется надеяться, что за ними приедут, спасут.

Я воюю уже 5 лет, и больше всего боюсь, что с моими ребятами что-то случится, и мы окажемся беспомощными, потому что проблемы с эвакуацией станут моими проблемами, а в условиях небольшого взвода я не могу выделять ресурсы на создание собственной эвакуационной группы.

Поэтому я очень осторожна, но это война... везде соломку не подстелешь.

И я с ужасом вспоминаю ту беспомощность и хаос, в которые я попала, когда год назад мой расчет ПТРК "Стугни" передали в соседнюю бригаду на соседнюю полосу, и в 4 утра меня разбудили звонком: что один мой 200, а второй 300 (враг применил химическое оружие). Эвакуацию возложили на меня, кроме того, меня обвинили в том, что на позиции было не четверо человек, а двое.

То есть, если бы погибли все четверо, бригаду это устроило бы больше (хотя на готовой позиции ПТРК двух человек достаточно).

Раненый, которому помогли с соседней позиции, вроде бы держался молодцом, но понятно, что после применения химического оружия нам нужно было торопиться.

Однако участок – соседний, мы его плохо знали, у нас там было слабое взаимодействие. Моя боевая машина с отличным ребом и противоминным грейдером, которая выехала на эвакуацию, подорвалась на противотанковой магнитной мине, сброшенной с БПЛА. Хорошо, что был грейдер – люди целы, но мои лучшие бойцы, целых четверо, получили сильные контузии. Второй автомобиль ушел из бригады, но с моим парнем в качестве проводника, снова противотанковая мина, но у машины даже не было грейдера, мина взорвалась под капотом – водитель остался без ног, остальные получили контузии.

Так что у той бригады просто не было нормальной эвакуационной группы и эвакуационного протокола.

Третья машина тоже из той же бригады чудом проскочила: раненого и погибшего забрала... Итак, одна эвакуация – 7 трехсотых. Один в тяжёлом состоянии, без ног. Эвакуацию "Стугны" я уже провела без "помощи" той бригады и без хаоса. Вражеские БПЛА постоянно минировали дорогу, но на той полосе я нашла друзей – пограничников, которые взяли контроль над дорогой. Дождались перерыва в полетах дронов. Провела эвакуацию с другого пикапа, а также с "Аутлендера" на всякий случай. На "нуле" соседи – пехота из ТРО – помогли собрать имущество. И эта эвакуация прошла нормально, потому что организовывалась не наобум.

Один FPV встретился по дороге, но его заглушил наш реб (сняли с первой подбитой машины и быстро отремонтировали).

Я так подробно описываю это для того, чтобы показать, что нет ничего страшнее хаоса. И чтобы он не сопровождал эвакуацию, нужно создавать штатные, хорошо укомплектованные подразделения.

А ещё им очень нужен спецтранспорт. Быстрый, легкобронированный, с противоминным днищем, но и максимально облегчённый.

Вы представляете, как тогда мы мечтали о бронированном эвакуационном автомобиле. Для взвода такая техника – это слишком роскошно, но я не понимаю, почему такого эвакуационного автомобиля не было у всей бригады, к которой нас придали?

Почему в армейской системе не хватает такого простого решения для столь необходимого дела?

Наш противоминный грейдер, который мы сварили сами, очень помогал нам с небольшими противопехотными минами. Но он никак не справлялся с теми ПТМ, которые сбрасывались на дорогу (вес различных модификаций – 5–7 кг).

Однако для бронеавтомобилей эти противопехотные мины не представляли смертельной опасности.

Но у бригады не было такого автомобиля...Кстати, когда взорвалась моя машина во время эвакуации, а потом и вторая, мне тогда позвонил Пашинский и убеждал, что в Нацгвардии много бронемашин "Новатор", и он знает командира на линии, и тот мне поможет. Потому что "Новатор" справится.

Я-то знаю, что так не работает. И даже не рассчитывала на это. Однако представьте себе: вдруг звонит командир.

И я помню, что у меня словно крылья выросли, когда он представился; я восприняла его как чудесного спасителя и уже представляла, как мы спасём нашего раненого на бронемашине.

А потом он меня жестоко разочаровал... Это был звонок с предложением покататься на "Новатере" где-нибудь подальше от "нуля", например, в... Киеве.

У меня тогда сердце сжалось и так и не расправилось от осознания того, что я едва не потеряла пятерых своих ребят из-за отсутствия адекватных подходов к эвакуации на фронте, из-за отсутствия нормальных легкобронированных машин в армии. Почему, в конце концов, в Нацгвардии они есть, а в СЗУ для эвакуации нет?

Поэтому я рада, что достойный офицер, спасавший своих бойцов, привлек внимание к этой огромной проблеме.

Может, нас наконец услышат. Мы на фронте имеем право рассчитывать на эвакуацию.

P.S. На фото запечатлено то, что мы соорудили для безопасной логистики из нашего коряги. Тогда мы передвигались ночью. Поэтому на капоте термопокрытие. Синее, потому что в гражданской зоне днем лучше быть синими, чем зелеными. На крыше решетка под тазами. Чтобы антенны не бросались в глаза и для защиты.

Впереди противоминный грейдер. Он либо снимается, либо находится в поднятом состоянии, как на фото, либо опускается. Тогда резиновый кожух гребёт по дороге, а цепочки бьют по ямкам.

На цепках не фаллоимитаторы )))), а резиновые шланги, потому что без них цепки выбивают искры. В первый раз, когда мы так ехали, думали, что москали поверят, увидев наш звездный экипаж. Мы мчались в облаке искр через ночную степь. Наверное, со стороны это выглядело, как движение галактики через космос. Но всё обошлось))))