Россия атаковала Украину 128 дронами, силы ПВО сбили 106 целей: последствия в областях. Фото

В ночь на 17 августа Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 128 дронов различных типов.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 106 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход атаки 17 августа

В ночь на 17 августа (с 18:00 16 августа) противник атаковал 128 ударными БПЛА типа "Шахед" (в т.ч. реактивными), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия"" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), ТОТ Донецк.

По предварительным данным, на 08:30 системами противовоздушной обороны сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание вражеских дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.

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Последствия российских ударов

Одесская область

Этой ночью враг вновь атаковал портовую инфраструктуру Одесской области.

Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того. К сожалению, пострадали 4 человека, трое из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки возникли пожары, которые на данный момент полностью ликвидированы.

Харьковская область

Под вражескими ударами оказался , в частности, город Изюм. По нему вечером 16 августа враг нанес удар УМПБ-5Р – управляемой авиационной бомбой реактивного типа.

Повреждено не менее 15 домов. Пострадали пять человек – три женщины и двое мужчин.

Уже 17 августа, ориентировочно в 04:00, Изюм вновь подвергся вражеской атаке. По предварительным данным, удар был нанесен БПЛА "Герань-3". Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полтавская область

В Полтавской области под ударом оказались два промышленных предприятия в Кременчугском районе: по ним враг нанес удары баллистическим оружием.

На объектах возникли пожары. На одном из предприятий подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание ещё ночью. На втором из-за угрозы повторных ударов спасатели некоторое время не могли безопасно приступить к тушению.

По состоянию на утро 17 августа пожар полностью ликвидирован.

Также БПЛА атаковали ещё одно промышленное предприятие в Миргородском районе.

Погибших и раненых нет.

Сумская область

Российские войска наносили удары по населенным пунктам области ракетами, КАБами, ударными дронами и FPV, а также вели обстрелы из артиллерии.

За сутки в Сумской области погибли два человека, ещё трое получили травмы.

В Сумской громаде в результате атаки вражеских беспилотников погибли 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Также ранена 52-летняя женщина.

В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского дрона ранены мужчина и женщина.

В результате обстрелов повреждены как минимум пять частных домов, четыре хозяйственные постройки, около 30 гаражей, складские и логистические помещения, зернохранилища, два грузовых автомобиля, микроавтобус и другие транспортные средства.

На местах вражеских атак работали следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия российских ударов и собирают доказательства военных преступлений РФ.

Днепропетровская область

Пятеро человек получили ранения в результате российских ударов по Днепропетровской области. Враг наносил удары по населенным пунктам области почти 20 раз.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Пострадала 51-летняя женщина.

В Павлограде горели частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Ранены четверо человек. Женщины 65 и 87 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе противник нанес удары по Раевской и Николаевской громадам. Загорелись частные дома.

Пожар возник и в Вакулевской общине Криворожского района.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа враг дважды атаковал Одесскую область. Одно из попаданий пришлось на почтовое отделение, также разрушены жилые дома. Есть пострадавшие.

Кроме того, Россия нанесла удар дроном по почте в Краматорске, там погиб один человек, шесть получили ранения.

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