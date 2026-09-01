Две просто сенсационные новости! В последний день лета после встречи с китайским лидером путин выступил и дословно заявил: "рф движется по пути завершения войны с Украиной".

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А известно, что единственный, кто мог заставить путина пойти на мир, – это Си Цзиньпин. И не зря после встречи именно с Си Цзиньпином путин делает такое заявление.

Но это еще не все. Известно, что состоялись встречи делегаций США во главе с главой Минфина США Скоттом Бессантом, одним из ближайших соратников Трампа, с делегацией из россии.

И я думаю, что там точно обсуждались вопросы прекращения войны.

В каком именно формате это происходит, неизвестно, но Бессант может показать, какие санкции будут применяться, или может показать, как будут конфискованы активы россии. И не только те, что заморожены. А может показать на пальцах активы российской кремлевской верхушки, где они находятся, как они будут арестованы, как будут изъяты триллионы долларов, которые путин и его окружение могли вывезти из российской федерации.

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Поэтому события развиваются очень стремительно. Все это началось после срочного визита главы ЦРУ в москву.

Поэтому внимательно наблюдаем и, конечно, надеемся, что с Божьей помощью эта война закончится. Хотя это выглядит очень странно – летает куча реактивных шахидов.

Но, все-таки, у войн всегда есть начало и всегда есть конец. Будем надеяться, что с Божьей помощью эта война закончится еще в этом году.

Главное – поддерживайте украинскую армию! Слава Украине!