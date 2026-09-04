Начиная с 22-го года у россиян закрыты гражданские аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк и Ростов-на-Дону + все в оккупированном Крыму. Во многих городах пассажирских аэропортов нет, так как их закрыли в 90-х или 2000-х годах – речь идет о Смоленске, Рязани, Туле, Орле и других.

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Таким чином, з початком війни частина російського авіасполучення по периметру кордону з Україною вже закрита. Весь авіатрафік пересів на залізну дорогу та автотранспорт. Більшість вильотів йде з трьох московських аеропортів, Пітєра та Сочі... От функціонування цього аеропорту в умовній близькості до кордону дуже дивує. Краснодар теж функціонує, але з постійними паузами через дрони.

Отже, виглядає так, що треба летіти-бомбити Москву, але там на дрони якраз чекає все російське ППО. Так само треба літати чимось дешевим та масовим, щоб просто зупинити роботу, а не обов'язково щось спалити. Тобто, логічно очікувати багато відео з дешевими дронами-приманками в напрямку Москви, які будуть розкидані на шляху до московських аеропортів по лісах та полях російських регіонів, але на жаль, по більшості відео видно якраз прольоти класичних Лютих та ФП-1/2.

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Окрім авіасполучення логічно було б так само зупиняти російську залізну дорогу по периметру кордону, але поки що це поодинокі удари. Або "дивні" удари накшталт уражених локомотивів в Іловайську чи Дебальцеве, які відносно близько до лінії фронту, але потяги там якось ходять. Це дивно. Що вже казати про якісь Валуйки.

Але в офіційній заяві про блокаду росіян в небі, є свій позитив. В російському небі літають десятки іноземних компаній – від єдиного європейського оператора сербського Air Serbia до численних туристичних "операторів", що довозять росіян до умовного Стамбулу, звідки вже вони далі летять по своїх справах у Мілани-Лондони.

Кожна така іноземна компанія змушена якось реагувати на офіційну заяву України до ICAO про небезпеку авіасполучення в Росії. Якщо або коли щось впаде, то компанії доведеться за це платити і її будуть тягати по судах. Тому частина буде скорочувати свою присутність в росії.

На іноземний трафік припадає 18,4% всіх російських авіаперевезень. В свою чергу іноземці контролюють 47% всього міжкордонного трафіку росіян. Якщо навіть половина компаній піде з російського ринку, то росіянам або доведеться частково компенсувати це власники авіакомпаніями, або просто відмовитись від деяких напрямків. Десь на це, мабуть, і розраховані такі заяви України.

Подивимось, як і чим буде проходити авіаблокада Росії. Разові акції з блокування того чи іншого напрямку відбувались вже неодноразово. Для того щоб покласти надовго всю московську агломерацію – потрібні сотні (тисячі?) дешевих дронів на день.