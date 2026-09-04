Враг взял за основу новую тактику, какие угрозы уже проявились: анализ российских ударов по Украине за месяц

В августе российские оккупанты продолжили терроризировать тыловую Украину, ежедневно нанося как системные удары по городам страны, так и массированные – комбинированного характера. Серьезным отличием от предыдущих актов террора стало то, что РОВ взяли за основу тактику измора и значительно нарастили реактивную компоненту для осуществления атак.

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В августе Воздушные силы ВСУ закрыли статистику нанесения ударов противника ракетами, в связи с чем формирование аналитических заметок стало намного сложнее, если не сказать больше – невозможным.

Такое решение вызвало много споров в обществе, но фактом является то, что подобные меры продиктованы повышением уровня секретности на фоне острого дефицита в Украине противоракет для перехвата сложных целей. В свою очередь, статистика по дронам осталась открытой и доступной для изучения и систематизации.

Дроны

В августе российские оккупационные войска применили по территории Украины 5 004 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий", из которых было перехвачено 4 307 целей или 86%.

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Напомню, что в июне противником было применено 5 749 дронов (перехвачено 5 289 или 92%), а в июле – 4 515 (перехвачено 4 073 цели или 90%).

Таким образом, не произошло некоего критического роста налетов, особенно в сравнении с майским рекордом, когда враг задействовал 8 150 дронов (из которых было перехвачено 7 642 или 94%). Но не смотря на отсутствие наращивания общего количества применяемых РОВ дронов по тыловой Украине, снизился уровень их перехватов, что обусловлено переходом противника на реактивные средства террора.

Эту информацию озвучил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который отметил, что в августе противник применил около 2 800 реактивных дронов, перехват которых осуществляется сложнее привычных поршневых моделей.

Кроме того, РОВ перешли к тактике растянутого по времени террора украинских городов, в особенности столицы.

Вместо стандартных массированных, комбинированных разовых атак Киев подвергался непрекращающимся налетам дронов-одиночек, преимущественно реактивных, а также эрзац-ракет "Бандероль".

Цель такой тактики – не только морально-психологическое изматывание населения, но и оказание экономического давления, парализация городов. Особенно имеющих водораздел – разделенных рекой на две части (как, например, правый и левый берег Киева).

Также враг масштабировал удары по складским помещениям, логистическим центрам и прочей гражданской инфраструктуре, включая торговые центры и гипермаркеты. В целом, в этой тактике также нет ничего неожиданного, если мы говорим о войне на истощение. Проблема лишь в том, что за четыре с половиной года подготовка к неизбежным угрозам и рискам для таких объектов у нас практически не проводилась.

К сожалению, не поддающееся объяснению игнорирование возникавших еще несколько лет назад угроз обернулось для нас низкой степенью готовности к их отражению сегодня. Напомню, что первый реактивный дрон-камикадзе был применен по Украине в январе 2024-го, а ракета "Бандероль" зимой 2025 года. За прошедшее время не было разработано действенных средств противодействия ни первым, ни вторым, а решения по защите от них реализуются только сейчас.

Угрозы

В августе 2026 года противник применил баллистическую ракету 9М723-2, которая также получила название "Искандер-1000". На первый взгляд можно было бы подумать, что в этом названии скрыта характеристика ее дальности – 1 000 км, но на самом деле у этой ракеты она составляет 550 километров. В свою очередь ГУР МО раскрыли реальную дальность полета стандартной 9М723 – 390 км, хотя ранее считалось, что этот показатель составляет 500 км.

Очевидно, что противник пытается улучшить характеристики для своей основной террористической ракеты, особенно накануне отопительного сезона, для нанесения ударов как можно глубже в тыл Украины. Но на сегодняшний день российские ракетостроители ограничены как физическими, так и технологическими возможностями по реализации проекта сухопутной баллистической ракеты вертикального пуска на 1 000 км. Однако это не означает, что они не ищут решений.

Это может стать для нас очередным вызовом в будущем.

В целом, в течение августа Россия продолжила совершенствовать тактику адаптивного распределения атак. И можно было заметить как в ряде регионов появились ранее не фиксировавшиеся угрозы – КАБ. В частности речь идет об ударах КАБ по Одессе, приближаться к которой на расстояние сброса планирующей бомбы российская авиация опасалась все эти годы.

Не исключено, что КАБ станет постоянным средством террора в номенклатуре РОВ на Одесском направлении минимум до конца года.

Помимо уже известных и озвученных выше угроз пока в полной мере себя не раскрыло такое средство террора, как "Дань-М"/ "Дань-Т", впервые примененное по Украине в мае 2025 года. Не исключено, что оно может усилить компоненту "Бандеролей" и более активно будет применяться в осенне-зимний период.

Выводы

В течение августа РОВ расширили избирательную тактику террора в отношении разных городов и областей Украины, концентрируя повышенное внимание на юг страны и на столицу. Причем именно в августе четче стала просматриваться специфика распределенного адаптивного террора.

Очевидно, что в осенне-зимний период эта тактика катализируется в ходе ударов по энергетической системе. И у Украины остается не так много времени, чтобы подготовиться к как уже известным, так и еще в полной мере не проявившим себя вызовам.

Россия избрала для себя направление перехода на реактивные средства, хотя они и дороже, а так же энергозатратнее в производстве. Кроме того, это еще больше усугубляет зависимость РФ от КНР. Тем не менее, именно расширение номенклатуры как уже имеющихся реактивных средств поражения, так и появление обновленных уже ранее нам знакомых, в комплексе с ударами сложными для перехвата ракетами и взвешенного, системного, избирательного подхода к планированию террора для каждого города и области отдельно становится главным вызовом для Украины в период с 2026 на 2027 гг.

Украина входит в сложнейшую с 2022 года осень.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".