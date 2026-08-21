Россия наращивает террор: на что сделал ставку враг и как изменилась его тактика во время последних ударов по тыловой Украине

Россия продолжает свой преступный террор, используя тактику адаптивного распределения, что четко проявилось во время июльских и августовских атак. С одной стороны это подтверждает неизменность российской стратегии, взятой за основу РОВ в 2022 году по террору гражданского населения тыловых регионов нашей страны, а с другой – показывает как враг оперативно реагирует на открывшиеся возможности. И в сложившейся ситуации причиной серьезных последствий атак является не только критическая нехватка у нас ПВО и противоракет.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Реактивные дроны

Главным отличием террора тыловой Украины в 2026 году стал активный переход российских оккупационных войск на применение реактивных дронов на базе иранских Shahed-238 и Karrar, в российской локализации получивших названия Герань-3/4/5. Причем этот переход произошел достаточно интенсивно и, судя по всему, неожиданно для тех, кто должен был формировать оборонную политику с соответствующим планированием – с упором на прогнозирование угроз.

Первый реактивный дрон-камикадзе РОВ применили по территории Украины еще в январе 2024 года. На протяжении двух лет эти средства поражения модернизировались с учетом потребностей врага, а также создавались условия для серийного их производства.

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Такое игнорирование угрозы реактивных дронов привело к тому, что у Украины не оказалось абсолютно эффективного дешевого средства перехвата Гераней-3/4/5 – в то время, как только за первое полугодие 2026-го РОВ применили более 1 400 реактивных дронов (за весь 2025-й – всего 180).

Конечно, реактивные дроны не являются неким "Wunderwaffe" и их вполне могут перехватывать даже классические дроны-перехватчики. Но при определенных условиях: например, когда "камикадзе" сбрасывает скорость. То есть, не на протяжении всей фазы полета цели.

Российское командование увидело в этом перспективу эффективнее прорывать позиционные районы с мобильными огневыми группами. Уже ко второй половине 2026 года в России нарастили производство реактивных дронов: по объемам готовой продукции больше, чем обычных поршневых. Не исключено, что предприятие в Алабуге (Татарстан) в рамках такой концепции может быть полностью переведено на производство реактивных дронов-камикадзе.

Ракета "Бандероль"

Российские оккупанты вернулись к активному применению эрзац-ракет "Бандероль" в июне-июле 2026 года. Изначально ими терроризировали Одессу и Одесскую область. Причерноморский регион, с упором на порты и судоходство, ежедневно кошмарили "Бандеролями" наравне с ракетами Х-59/69 и реактивными дронами.

Но с августа доля "Бандеролей" при обстрелах Одессы значительно снизилась, их все чаще стали применять по восточным и северным областям Украины. А 19 августа РОВ нанесли концентрированный удар этими средствами поражения уже по Житомиру.

Очевидно, что достигнув своих целей в ходе июльского террора Одессы (остановка судоходства и блокирование портовой инфраструктуры) Россия, все же обладая ограниченными ресурсами, перераспределила применение "Бандеролей" как дешевого и малозаметного ракетного средства на удары по другим областям.

Сложноперехватываемые ракеты

Очень часто практически все ракеты, которые не перехватываются другими системами ПВО кроме как ЗРК Patriot и SAMP/T, у нас ошибочно называют баллистическими. На самом деле баллистическими являются 9М723 комплекса ОТРК "Искандер-М", 5В55 ЗРК С-300, 48Н6ДМ ЗРС С-400 "Триумф", аэробаллистическая Х-47М2 "Кинжал" и авиационная крылатая Х-22/32 с конечной баллистической траекторией полета.

Все остальные – это сверхзвуковые/гиперзвуковые, низколетящие, с прямоточными двигателями, что также значительно усложняет их перехват обычными средствами ПВО, но не относит к категории баллистических.

Поэтому в дальнейшем всю категорию я буду называть "сложноперехватываемые ракеты" (СПР) и именно на них противник уже не первый месяц делает упор в терроре столицы. Можно говорить о том, что большая часть производимых модификаций СПР концентрируются для ударов по Киеву.

Очевидно, что войска оккупантов пытаются максимально использовать окно возможностей, когда Украина испытывает острейший дефицит противоракет к ЗРК Patriot и SAMP/T – и катализировали террор.

Но в ночь на 20 августа и в течение всего дня отметился еще один важный момент в тактике ударов по столичному региону.

После того, как была завершена основная фаза комбинированного ракетного удара, РОВ системно отправляли реактивные дроны-камикадзе в сторону столицы – по сути удерживая воздушную тревогу постоянным присутствием в небе потенциальной угрозы.

Такую тактику морально-психологического давления на население и парализацию экономики РОВ применяли и ранее по другим областям – Харьковской, Одесской и т.д. Например, в январе-феврале 2026 года. Также в июне-июле были дни, когда воздушные тревоги звучали буквально через каждые 15-20 минут из-за постоянно появляющихся одиночных целей.

Не исключено, что для воздействия на столицу в дальнейшем будет применяться именно такая тактика, особенно накануне и в период Дня Независимости.

Выводы

Тактика ударов по тыловой Украине видоизменялась на протяжении всего 2026 года, и РОВ практически ежемесячно адаптируется в зависимости как от вызовов, так и открывающихся возможностей по масштабированию террора.

Проблемой Украины были, есть и, возможно, будут оставаться не столько дефицит тех или иных средств противодействия, сколько отсутствие планирования и прогнозирования угроз, а также своевременного формирования методов и актуальных инструментов защиты. Такую негативную тенденцию краткосрочного планирования угроз, либо вовсе – реакцию по факту (как с реактивными дронами или "Бандеролями", а также возникшим дефицитом противобаллистики) мы наблюдаем на протяжении всего полномасштабного вторжения.

В свою очередь Россия демонстрирует умение формирования среднесрочных планов террора, организация которого у них может занять годы (речь опять-таки о реактивных дронах и отсутствии у Украины при всех ее возможностях дешевого, эффективного дрона-перехватчика на реактивной тяге).

Аналогично был упущен из виду и момент формирования у противника условий для серийного производства и совершенствования эрзац-ракет "Бандероль", впервые примененных еще в январе-феврале 2025 года.

Враг регулярно меняет тактику террора и применяемые для этого инструментарии. Потому для Украины важно не только делать запросы на необходимые системы ПВО и боекомплект к ним, но и наладить процессы долгосрочного планирования потенциальных угроз для формирования соответствующих методов защиты – как на областном уровне, так и общегосударственном.

Действие на опережение всегда более эффективное, нежели действие по факту.