Ночная атака. Краткий анализ, так как есть пара интересных деталей.

Видео дня

Это было что-то вроде Большой комбинированной атаки (БКА), но с небольшим баллистическим потенциалом. Хотя Воздушные Силы перестали указывать количество баллистических ракет, но за ними можно было следить онлайн. И положительный момент изменения такого доклада ВС я опишу чуть ниже. Сначала главные детали:

Далее текст на языке оригинала.

Мало Цирконів – всі бачили лише два падіння. Вони суттєво відрізняються від решти балістики. Там чітко видно сформувану яскраву область плазми, що створюється при падінні на таких швидкостях (приблизно 5 Махів була).

Сумарно, мінімум 14 ракет. В 12 годині. Це дуже мало для ВКА (великої комбінованої атаки – Ред.), бо останні атаки мали більше 20 балістичних ракет усіх типів. Навіть у Великих Балістичних Актах (коли була лише балістика, без крилатих ракет) було більше 20. У різні хвилі, з різних напрямків. Сьогодні ж – напрямків було небагато, як і балістики.

Главные истории дня

Якщо дивитись на дві підряд ВБА початку місяця (1 і 4 серпня), то до сьогодні був явно збільшений період атак. І коли була атака по наших складах – я її назвав емоційною, бо дуже швидко від минулої атаки, не плановою вона була. Було багато хейту, але такий великий період все таки підтверджує мої слова. Засоби на цю атаку взялись з інших, МБА, тому і збільшився період між атаками. І можливо, і сьогодні через неї також залишилось менше ракет, які виділені на місяць.

Стосовно збільшеного періоду пояснив. Тепер стосовно цієї атаки. Я завжди аналізую, коли ставлю себе на місце півнів. Якби я вдарив. І я – атаку цієї ночі не робив би. А ще задовго до вчора – планував ВКА на 22-23 серпня. За день два до Дня Незалежності – щоб в світ не пішла картинка мого віроломства і тероризму, що я накрив Київ вогнем саме у День Незалежності. А за день до цього – таких би заголовків не було. Звичайна атака, без прив'язки до дат. (І так вони і роблять! Подивіться на обстріли минулого року, на ДН, День Конституції та інших державних свят). Зробити атаку перед такими святами, щоб ще декілька днів був траур та заборона публічних заходів. Ось так, нормальний півень має робити атаки.

Тому, має бути ще ВБА перед Днем Незалежності, через декілька днів. Можливо, тому й зекономили сьогодні балістику та Циркони.

Єдиним, що додали до атаки в останню чергу – Калібри з Чорного моря. Я спеціально відео цього залпу і використав як ілюстрацію до цього посту. Давно ніхто не знімав так близько, залп ВОСЬМИ Калібрів з одного корабля. Так, один, бо ідеальний таймінг між всіма ракетами не вийде, коли залп іде з двох носіїв.

Чому додали? Бо на минулому тижні ми уразили 4 кораблі в Новоросійську, і на супутникових знімках чітко видно влучання двох Адміралів – саме в пускові шахти Калібрів. І навіть десь був матеріал в стрічці, що кораблі виведені з ладу на ремонт до кінця року. Хоча для замін універсальних пускових ЗС 14 не потрібно стільки часу. Хоча можливо, там ще й палуба деформувалась. Тоді так, набагато більше часу треба. Але – саме сьогодні вночі був залп Калібрів, і скоріше за все залп взагалі відбувся із іншого, цілого корабля, ніж уражені Адмірали (хтось із проекту Буян-М), просто командувач ЧФ мав показати (і нам, і своєму керівництву), що можливості запуску Калібрів ще є. А це єдина наразі відмазка, чого той, у більшості підводний флот, ще не розформували. Таке воно, служити на флоті, який не виходить з бухти, та має дві задачі – не зникнути до кінця війни, та інколи підсилити ВКА Калібрами))

І на останок – чого ж все таки позитивно, що ПС закрили інфу по балістичним ракетам. Те, що для чого давати інфу, що 0 збитих – зрозуміло. Деморалізація, радість ворога. А якщо ми збили 3-4 ракети із залпу – для населення це також мала цифра, але для ворога? Для чого йому знати, який алгоритм спрацював, а який ні? Чи зараз ми знайдемо "ключик" до збиття, будемо збивати, а півні хай далі нічого не змінюють, бо не знають, що долетіло. Або змінюють, але це ще погіршить їхню ситуацію. Туман війни тут набагато кращий, ніж доповідь про черговий 0 збитих балістичних ракет.

П.С. забув додати, що це вже в черговий раз атака "нервово-тривожного" типу. Півні акцентують дії атаки строго до "круглого" часу. В 0.00 залп балістики, під першу годину запуск Калібрів, в 2.02 ПОВІДОМЛЕННЯ про запуск крилатих ракет, в 3.06 знав повідомлення про пуск нових хвилі КР, в 4.06 група КР зайшла в напрямку Дніпра, а в 5.03 наступні групи пішли до центру України. Все навколо цих годин, щоб тримати тривогою населення всю ніч. Кожну годину. Просто раніше – в 1.00, 2.00 – ще був залп балістики. Цього разу економили, тому тримали тривожність лише повідомленнями, щоб тримати в тонусі.

І про всі ці таймінги я писав всю ніч в своєму телеграмі, щоб розуміти логіку і показувати її вам. Та й легше вдень потім аналіз писати)