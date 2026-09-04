Блог | Самое страшное, что мир знает. Украину каждый день убивают, но с Россией продолжают говорить о мире
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Когда-то, когда из Освенцима поднимался дым, люди отворачивались от него, а потом говорили, что не знали.
Сейчас Украину обстреливают каждый день, просто убивая мирное население. Сбрасывают "шахиды" на университеты, на дома. И уже прямо заявляют о том, что вообще не признают нашего права на существование.
А мир ведет переговоры. Отворачивает глаза.
То есть маньяк просто убивает других только потому, что он сильнее, а у мира нет плана, как арестовать и обезвредить маньяка.
И что нам делать? Снова ждать, пока мир наконец поймет, что его нужно остановить?
Ведь проблема не в том, что мир не знает.
Мир знает. Просто так удобно.
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