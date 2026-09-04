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Боглана Чиликина
Боглана Чиликина
Художница

Блог | Самое страшное, что мир знает. Украину каждый день убивают, но с Россией продолжают говорить о мире

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Когда-то, когда из Освенцима поднимался дым, люди отворачивались от него, а потом говорили, что не знали.

Сейчас Украину обстреливают каждый день, просто убивая мирное население. Сбрасывают "шахиды" на университеты, на дома. И уже прямо заявляют о том, что вообще не признают нашего права на существование.

А мир ведет переговоры. Отворачивает глаза.

То есть маньяк просто убивает других только потому, что он сильнее, а у мира нет плана, как арестовать и обезвредить маньяка.

И что нам делать? Снова ждать, пока мир наконец поймет, что его нужно остановить?

Ведь проблема не в том, что мир не знает.

Мир знает. Просто так удобно.

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