В оккупированном Крыму был уничтожен носитель "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР раскрыли подробности операции. Видео

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" уничтожили вражеский береговой ракетный комплекс "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Из него оккупанты запускали по украинским городам и населённым пунктам ракеты "Циркон" и "Оникс".

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Поражение было нанесено в августе, его детали ГУР раскрывает только сейчас. Кроме того, спецназовцы уничтожили два вражеских бензовоза и командно-штабную машину захватчиков.

Что известно о результатах операции ГУР

Военная разведка продолжает операцию по ослаблению оккупантов на территории временно оккупированного Крыма.

Важной её составляющей является снижение способности врага наносить с полуострова удары по мирным украинским городам и сёлам.

Недавно в этом отличились пилоты спецподразделения ГУР "Group 13", которые уничтожили вражеский ракетный комплекс в Крыму.

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"Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года успешно поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион" – носитель ракет "Циркон" и "Оникс", которые государство-агрессор использует для террористических ударов по Украине", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР.

Этим список уничтоженных или поврежденных целей противника не ограничился: благодаря точным ударам защитников российские захватчики потеряли также два бензовоза и командно-штабную машину.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 сентября в оккупированном Крыму зафиксировали пожар возле аэродрома "Гвардейское". Перед этим местные жители слышали в этом районе мощный взрыв, а после – насчитали как минимум семь пожарных машин, мчавшихся в сторону Гвардейского.

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