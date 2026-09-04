В оккупированном Крыму был уничтожен носитель "Цирконов" и "Ониксов": в ГУР раскрыли подробности операции. Видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Group 13" уничтожили вражеский береговой ракетный комплекс "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Из него оккупанты запускали по украинским городам и населённым пунктам ракеты "Циркон" и "Оникс".
Поражение было нанесено в августе, его детали ГУР раскрывает только сейчас. Кроме того, спецназовцы уничтожили два вражеских бензовоза и командно-штабную машину захватчиков.
Что известно о результатах операции ГУР
Военная разведка продолжает операцию по ослаблению оккупантов на территории временно оккупированного Крыма.
Важной её составляющей является снижение способности врага наносить с полуострова удары по мирным украинским городам и сёлам.
Недавно в этом отличились пилоты спецподразделения ГУР "Group 13", которые уничтожили вражеский ракетный комплекс в Крыму.
"Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года успешно поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион" – носитель ракет "Циркон" и "Оникс", которые государство-агрессор использует для террористических ударов по Украине", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР.
Этим список уничтоженных или поврежденных целей противника не ограничился: благодаря точным ударам защитников российские захватчики потеряли также два бензовоза и командно-штабную машину.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 сентября в оккупированном Крыму зафиксировали пожар возле аэродрома "Гвардейское". Перед этим местные жители слышали в этом районе мощный взрыв, а после – насчитали как минимум семь пожарных машин, мчавшихся в сторону Гвардейского.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!