В оккупированном Крыму зафиксирован пожар возле аэродрома "Гвардейское": что известно

Во временно оккупированном Крыму ночью звучали взрывы. Вследствие атаки зафиксирован пожар возле военного аэродрома "Гвардейское", который оккупанты используют для ударов по украинским городам и громадам.

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В направлении аэродрома проехали минимум семь пожарных машин. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

По данным канала, этой ночью вспыхнул пожар западнее аэродрома "Гвардейское". Горение зафиксировали спутники.

"Крымский ветер" также добавляет, что подписчики канала сообщали о мощном взрыве в районе Гвардейского около 22:00 3 сентября. Спустя 20 минут в направлении аэродрома помчались минимум семь машин пожарной охраны.

Главные истории дня

"Был вызван пожар падением обломков при сбитии или был прилет по цели, неизвестно", – уточняет "Крымский ветер".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 3 сентября, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по катеру, пункту управления и складам противника. Взрывы, в частности, звучали на оккупированном полуострове.

А днем ранее стало известно, что в оккупированном Севастополе взорвали российского военного.

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