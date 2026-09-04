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В оккупированном Крыму зафиксирован пожар возле аэродрома "Гвардейское": что известно

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,5 т.
Во временно оккупированном Крыму произошел пожар
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Во временно оккупированном Крыму ночью звучали взрывы. Вследствие атаки зафиксирован пожар возле военного аэродрома "Гвардейское", который оккупанты используют для ударов по украинским городам и громадам.

В направлении аэродрома проехали минимум семь пожарных машин. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

По данным канала, этой ночью вспыхнул пожар западнее аэродрома "Гвардейское". Горение зафиксировали спутники.

В районе Гвардейского фиксировался пожар
В районе Гвардейского фиксировался пожар

"Крымский ветер" также добавляет, что подписчики канала сообщали о мощном взрыве в районе Гвардейского около 22:00 3 сентября. Спустя 20 минут в направлении аэродрома помчались минимум семь машин пожарной охраны.

"Был вызван пожар падением обломков при сбитии или был прилет по цели, неизвестно", – уточняет "Крымский ветер".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 3 сентября, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по катеру, пункту управления и складам противника. Взрывы, в частности, звучали на оккупированном полуострове.

А днем ранее стало известно, что  в оккупированном Севастополе взорвали российского военного. 

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