Силы обороны нанесли удар по катеру, пункту управления и складам противника: Генштаб раскрыл детали операции

Украинская армия поразила на временно оккупированном Крымском полуострове вражеский катер БК-16. Там также был нанесен удар по мобильному комплексу радиоэлектронной борьбы "Краснуха".

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Кроме того, была нанесена удара по военной инфраструктуре противника на временно оккупированных территориях Украины.

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Как стало известно, катер и комплекс РЭБ были поражены в Севастополе. Степень повреждений катера уточняется.

Кроме того, также в Крыму, в районе Марьиного, был поражен пункт управления дронами противника.

Кроме того, в Донецкой области, в пгт Желанное, был поражен склад российских дронов, а в районе Иловайска – склад БК. Среди прочего, были поражены объекты противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области.

Что известно о пораженных целях

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Отметим, что БК-16 – скоростной транспортно-десантный катер, предназначенный для перевозки и высадки десанта на необорудованное побережье, а также для выполнения патрульных и противодиверсионных задач.

Полное водоизмещение катера составляет около 20,5 тонн, длина – около 16 метров. Экипаж – два человека, может вместить 19 военнослужащих. Катер может оснащаться пулеметами и гранатометами.

В то же время комплекс РЭБ "Краснуха" – переносной комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия, предназначенный для подавления бортовых РЛС самолетов и вертолетов, а также радиолокационных средств беспилотных летательных аппаратов. Комплекс также способен воздействовать на средства связи и другие радиосистемы.

Напомним, ВСУ нанесли удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили как минимум два российских ЗРПК "Панцирь".

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Севастополе утром 2 сентября прогремел мощный взрыв на улице Колобова. Послевзрыва загорелся автомобиль Mazda, в результате чего пострадал мужчина. Речь идет о подрыве российского военнослужащего.

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