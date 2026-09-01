Раскурочило полностью: как выглядят российские ЗРК "Панцирь-С1" после встречи с украинскими дронами. Фото

Силы обороны систематически наносят удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили минимум два российских "Панциря".

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Оба они уничтожены. Фото пораженных российских ЗРК "Панцирь" показал Telegram-канал "Досье Шпиона".

Уничтожены российские ЗРК "Панцирь"

"Досье Шпиона" подтверждает успешную "охоту" Сил обороны на российские системы ПВО: полностью уничтожены два ЗРК "Панцирь-С1".

На одном из опубликованных каналом фото зафиксирован "Панцирь-С-1", уничтоженный 29 августа в районе Керчи во временно оккупированном Крыму.

Второе фото демонстрирует, что осталось от вражеского "Панциря", прикрывавшего аэродром в Ейске Краснодарского края РФ. Он был поражен на следующий день, 30 августа.

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В тот день в Генштабе ВСУ сообщали об атаке на аэродром в Ейске. После прилетов на территории вспыхнул пожар, была слышна длительная вторичная детонация, продолжавшаяся более часа.

Кроме того, 30 августа под ударом оказались место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Миллерово Ростовской области и нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области, являющийся вторым по мощности переработки НПЗ России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе рассказали, что в ночь на 1 сентября ВСУ нанесли удары по местам запуска вражеских БПЛА на оккупированных территориях.

А днем ранее Силы обороны поразили в Орле одну из пусковых установок и место хранения ударных БПЛА, а также атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге.

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