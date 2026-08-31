Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Видео

31 августа под атакой украинских дронов оказался российский город Екатеринбург. Целью атаки стал логистический хаб маркетплейса Wildberries в этом городе, расположенном примерно в 2 тыс. км от Украины.

Видео дня

Известно, что один из дронов упал в нескольких метрах от склада. Подробности и видео с места событий публикует Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О взрывах в районе склада Wildberries в Екатеринбурге в Exilenova+ сообщили вскоре после 9 часов утра.

"Сегодня ударные БПЛА атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге", – говорилось в сообщении.

Главные истории дня

На момент первого сообщения говорить о поражении склада не приходилось: россияне сняли на видео пролет дронов и падение одного из них в считанных метрах от объекта.

Это уже не первая попытка Сил обороны добраться до этого логистического хаба. Так, он подвергался атакам в конце июля и в начале августа. Во время одной из атак удар пришелся по парковке возле склада: там сгорели автомобили.

Режим "беспилотной опасности" в Свердловской области РФ объявили около 7 часов утра.

На момент публикации новости тревога (как и атака) продолжалась.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW раскрыли, с какими последствиями столкнулись россияне из-за украинских ударов по Wildberries и Ozon. Удары по ним преследуют сразу две цели.

Также 26 августа в Тамбовской области был повторно атакован логистический хаб Wildberries. Там вспыхнул мощный пожар.

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