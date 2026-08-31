Украинские удары по Wildberries и Ozon преследуют две цели: в ISW рассказали, с какими последствиями столкнулись россияне

Удары Сил обороны по логистическим объектам российских маркетплейсов и торговых сетей приводят к значительным финансовым и операционным затратам для российской логистики. Они также оказывают негативное влияние на российскую экономику в целом.

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Так, увеличенные комиссии торговых площадок и логистические расходы могут превышать половину стоимости товара – и, очевидно, будут расти и дальше, а рентабельность розничной торговли на таких площадках упала с 15% до 5%. Последствия украинских дипстрайков проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Украинские удары по складам Wildberries и Ozon рикошетом бьют по всей экономике РФ

Аналитики констатировали, что длительные системные удары Украины по российским торговым площадкам продолжают создавать высокие финансовые и операционные издержки для российских логистических цепочек и российской экономики в целом.

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Так, согласно заявлению финансового директора и заместителя председателя правления российского "Сбербанка" Тараса Скворцова, россияне стали меньше покупать на маркетплейсах: потребительские расходы на российских торговых площадках за последние недели сократились на 15%. При этом на эти площадки приходится около 15% всех потребительских расходов в РФ.

А вот Служба внешней разведки Украины утверждает, что российские торговые площадки резко увеличили комиссии и логистические тарифы, причем Ozon (главный конкурент Wildberries) взимал в среднем 47,8% от стоимости товара в период с апреля по июнь 2026 года. Теперь же этот маркетплейс начал взимать до 55% комиссионных с продавцов, использующих склады Ozon по модели складского хранения с выполнением заказов оператором.

Внешняя разведка Украины сообщает, что средняя рентабельность розничной торговли на российских торговых площадках упала примерно с 15% до 5% в период с2025 по 2026 год, что сделало определенные категории товаров убыточными.

И это еще не предел. По данным разведки, российские торговые площадки готовятся к новым повышениям тарифов во второй половине 2026 года, за счёт продавцов они намерены компенсировать расходы, связанные с восстановлением повреждённой инфраструктуры и "проблемами безопасности", под которыми подразумеваются украинские удары.

"Украинские войска недавно усилили удары по российским торговым площадкам, чтобы нарушить цепочки поставок военной продукции и создать нагрузку на российскую экономику", – добавили в ISW.

Ранее OBOZ.UA писал, что помимо самих маркетплейсов от украинских ударов страдают и другие важные для российской экономики составляющие. Так, 27 августа стало известно, что после ряда атак арекордно обвалились кции ВТБ: всего за один день этот российский банк подешевел на 3% по отношению к, с начала августа он потерял 11% стоимости, а с начала года — целых 45%.

Стремительное обесценивание ВТБ напрямую связано с его рискованными инвестициями и кредитами для ведущих российских маркетплейсов.

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