Россияне нанесли удар по Украине ракетой и 121 дроном, силы ПВО сбили почти сотню целей: последствия в областях

В понедельник, 31 августа, Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник применил ракету Х-59 и 121 дрон различных типов.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 96 вражеских целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход атаки войск РФ 31 августа

В ночь на 31 августа (с 18:00 30 августа) противник нанес удар одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 121 ударным БПЛА типа "Шахед" (большинство – реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной были сбиты/подавлены 96 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге, востоке и центре страны, управляемая авиационная ракета Х-59 цели не достигла.

Главные истории дня

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков ) на 8 локациях.

На момент сообщения в воздушном пространстве Украины оставалось около десяти вражеских дронов.

Последствия ударов 31 августа

Харьковская область

31 августа около 03:50 в поселке Близнюки Лозовского района российский беспилотник, предположительно типа "Молния", поразил грузовой автомобиль почтовой службы. В результате атаки транспортное средство загорелось. Водитель получил ранения.

30 августа примерно в 18:15 в поселке Слатино Харьковского района в результате вражеской атаки (тип вооружения устанавливается) был поврежден жилой дом. Владелица дома получила ранение руки осколками стекла.

Донецкая область

Около 4:20 армия РФ нанесла авиаудар по многоэтажному дому в центральной части Славянска. Известно о как минимум четырёх раненых.

В результате обстрела разрушены подъезд с первого по пятый этажи в многоквартирном доме и частный дом.

Запорожская область

Ночью 31 августа враг нанес удар беспилотником по пожарно-спасательной части в одном из населенных пунктов региона.

В результате удара повреждены крыша, окна и двери здания подразделения. Кроме того, повреждения получили пожарная автоцистерна и легковой автомобиль.

Личный состав находился в укрытии, никто из спасателей не пострадал.

Всего за сутки россияне нанесли 923 удара по 51 населенному пункту Запорожской области.

Два человека погибли, ещё трое ранены.

Николаевская область

Вечером и ночью враг атаковал область "Шахедами".

В результате атаки в Николаевском районе был ранен 44-летний мужчина. Он был госпитализирован. На утро состояние стабильное. Повреждены складское помещение, семь грузовых и два легковых автомобиля.

Кроме того, накануне враг пять раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результатеатак повреждены два частных дома. Пострадавших нет.

Также враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

Днепропетровская область

Враг атаковал четыре района области более 10 раз.

В Никопольском районе наносил удары по Никополю и Покровской громаде. Повреждена солнечная панель.

В Криворожском районе били по Зеленодольской громаде.

В Синельниковском районе пострадали Васильковская, Николаевская и Петропавловская громады. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, остановка общественного транспорта.

В Павлоградском районе россияне нанесли удары по Троицкой и Богдановской громадам. Возникли пожары. Разрушено предприятие. Пострадал 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Херсонская область

Примерно в 06:40 российские оккупанты атаковали одно из медицинских учреждений в Херсоне.

В результате вражеского удара пострадали двое сотрудников учреждения. 62-летний мужчина и 69-летняя женщина получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Черкасская область

В Черкасской области сообщили, что над регионом силами и средствами ПВО уничтожены три российских БПЛА.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по забегу в память о погибших героях в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие. В частности, жертвой атаки стал полицейский.

30 августа в Киеве после атаки российских дронов было повреждено кафе.

Также стало известно, что РФ уничтожила склады Auchan и "Авроры".

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