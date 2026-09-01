ВСУ нанесли удары по местам запуска вражеских БПЛА на оккупированных территориях: в Генштабе рассказали подробности

В течение 31 августа и в ночь на 1 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника на временно оккупированных территориях Украины и в России. В частности, под удар попали места хранения и запуска ударных БПЛА.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. В ведомстве рассказали о результатах работы украинских военных.

В частности, в Донецке в Донецкой области и в Гвардейском на временно оккупированном Крыме были поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

В Мирном в оккупированном Крыму был поражен узел связи.

В Пологах Запорожской области Силы обороны нанесли удар по командно-наблюдательному пункту оккупантов. В Верхнекаменке Луганской области под удар попал район сосредоточения военной техники.

Кроме того, в Борисовке Белгородской области РФ поражен склад топливно-смазочных материалов российского агрессора.

В Генштабе также сообщили, что анализ дополнительных данных подтвердил поражение 30 августа 2026 года пусковой установки и места хранения БПЛА в районе Цимбуловой Орловской области РФ.

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Размер нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 1 сентября в порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ после атаки беспилотников вспыхнул пожар, а также были зафиксированы повреждения. По состоянию на утро возгорание в порту еще продолжалось.

Усть-Луга — крупнейший российский порт на Балтийском море. Через его терминалы проходят значительные объёмы нефти, нефтепродуктов, угля и минеральных удобрений.

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