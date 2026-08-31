Силы обороны поразили в Орле одну из пусковых установок и место хранения ударных БПЛА

В ночь на 30 августа Силы обороны Украины нанесли удар по дронопорту "Цимбулова" в российском Орле. Среди пораженных целей — одна из пусковых установок и место хранения ударных БПЛА.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Telegram-канал "Exilenova+" также опубликовал информацию об инциденте и изображение, на котором виден масштаб дрон-порта.

Авторы "Exilenova+" отметили, что поражение пусковых установок не означает, что запуски дронов с этого объекта прекратятся, поскольку дронопорт располагает и другой инфраструктурой. В канале также добавили, что, по их мнению, для уничтожения объекта такого масштаба потребовалась бы кассетная баллистика.

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Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в течение суток и в ночь на 31 августа Силы обороны нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов.

В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию противника в Деснянском районе Брянской области РФ. В районе Плоскобукреевки этой же области была поражена командно-штабная машина из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Кроме того, под удар попали узел связи подразделения противника в Зимнем Белгородской области и пункт управления беспилотниками в районе Гуляйполя Запорожской области.

Также украинские военные нанесли удары по складам материально-технических средств подразделений оккупантов в Кир-Байларе на временно оккупированной территории АР Крым, Верхнекаменке Луганской области и Попово-Лежачах Курской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 17 августа Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области. В районе Гвардейского был поражен пункт хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, а в Новофедоровке — наземная станция управления БПЛА "Орион".

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