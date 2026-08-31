Перед "выборами" в россии представители каждой партии, участвующие в так называемых "выборах", один за другим высказываются о необходимости нанести ядерный удар по Украине.

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И здесь очень неверно обвинять российских политиков в том, что они упыри. Что, прости, Господи, граф Толстой, потомок того самого Льва Толстого, которого пушкинисты прославляют как великого гуманиста, хочет нанести ядерный удар по Украине.

российские политики, конечно, упыри. Других в российскую политику не берут. А редкие исключения только подтверждают правило.

Но настоящие упыри – не они, а НАРОД, которому они служат. Именно этот народ избрал gутина, именно этот народ аплодировал, когда gутин уничтожал политику в россии и захватил пожизненную власть, и именно этот народ благословил его на войну с Украиной и радостно праздновал 22.02.2022 как долгожданную войну против нас.

Что бы там ни говорили о настроениях в российском обществе, но если все политики, участвующие в выборах, в качестве основной предвыборной агитации выбирают ядерный удар по Украине, значит, их избиратель этого хочет и даже не просто хочет, а СТРЕМИТСЯ!

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Сейчас наблюдается сильная усталость от войны, и сформировалась "партия мира", которая предлагает сдаться, чтобы не гибли люди. Они апеллируют к общему русскому языку, графу Толстому и "одному народу". Они хотят говорить на русском языке и петь "пиришки-пупиришки".

Вряд ли у меня есть какой-то авторитет в этой среде, чтобы они прислушались ко мне, но поговорите с ними вы, друзья. Задайте таким людям один простой вопрос: как вы думаете, когда мы сдадимся русским, те люди, которые хотят запустить ядерные ракеты по Украине, куда-то пропадут? Они куда-то денутся?

Ответ прост и страшен одновременно. Люди, которые хотели войны с Украиной и нашей смерти, никуда не денутся. Они по-прежнему будут составлять БОЛЬШИНСТВО московитов.

И если российские войска захватят Украину, те же самые люди будут требовать НАКАЗАТЬ тех, кто выживет, за неповиновение. А российские политики будут делать то, чего хочет народ, чтобы сохранить власть. Здесь будет ад.

Поэтому, если пиришки-пупиришки думают, что после капитуляции война закончится, то нет. Она только начнётся. И потери от российских бомбардировок будут лишь небольшой частью тех жертв, которые принесет оккупация и жажда крови болотного народа.

Единственная разумная стратегия выживания – быть в армии или делать всt для армии. Предвыборная кампания в россии, проходящая под знаком ядерной войны, прозрачно намекает даже самым наивным, где нас видят свиноморды – в могиле.