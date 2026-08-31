Главная цель — Киев: Игнат рассказал, сколько дронов запустила РФ по Украине за четыре дня

За последние четыре дня российские оккупанты запустили более 1,5 тысячи беспилотников для атак по Украине, около 800 из них были реактивными. При этом Киев остается одним из главных направлений атак.

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Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Украина сбивает значительную долю дронов – 89–90 %, однако реактивные БПЛА перехватить сложнее из-за особенностей их полёта.

Что известно

В последнее время Россия увеличила количество атак на Украину с помощью беспилотников. Только за последние четыре дня страна-агрессор запустила более 1,5 тысячи беспилотников по Украине, из которых около 800 были реактивными. Значительную часть атак РФ сосредотачивает на Киеве.

По словам Юрия Игната, увеличивать количество атак беспилотниками оккупанты начали еще в июле. Так, за этот месяц их применили в пять раз больше, чем в июне.

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При этом процент сбитых российских дронов высок – 89–90%, однако реактивные БПЛА перехватить сложнее из-за особенностей их полёта.

Для противодействия реактивным БПЛА Украина использует зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия и авиацию с ракетами класса "воздух-воздух".

Помимо психологического давления на жителей столицы, каждый беспилотник или ракета имеет конкретную цель – логистические центры, почтовые терминалы, объекты критической инфраструктуры и другие стратегические объекты.

Представитель Военно-воздушных сил также сообщил, что на обломках "Шахедов" можно увидеть маркировку, датированную всего несколькими неделями до атаки. Это может свидетельствовать о высоких темпах производства Россией новых дронов.

Реактивные "Шахеды" значительно дороже обычных беспилотников, однако Россия продолжает увеличивать объемы их применения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Так, страна-террорист РФ в течение 30–31 августа атаковала Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

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