Маневрируют на разных высотах: Игнат рассказал, с каких направлений "Шахеды" заходят для атак на Украину

Российские оккупанты часто запускают ударные беспилотники, в частности реактивные "Шахеды", прижимаясь к границе с Беларусью. Также оккупанты атакуют Украину с юга, из Сумской и Черниговской областей.

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Силы ПВО сбивают значительную часть дронов, однако уничтожить все невозможно из-за погодных условий и ограниченности средств в конкретных локациях. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что известно

По словам Игната, помимо дронов, летящих по четко заданным координатам, серьезную опасность представляет то, что часть беспилотников имеет онлайн-управление. Для этого оккупанты используют mesh-сети, в которых каждый дрон служит ретранслятором сигнала для станции управления.

"Благодаря операторам на командных пунктах россияне могут оценивать ситуацию в реальном времени, отличать макеты от реальных объектов и выбирать приоритетные цели. Оккупанты уже неоднократно пытались поразить поезда, локомотивы и автомобили мобильных огневых групп во время движения", – отметил представитель Воздушных сил.

Главные истории дня

Для сбивания российских дронов украинские Силы обороны задействуют тактическую авиацию. Юрий Игнат подчеркнул, что украинские пилоты истребителей "делают большое дело", уничтожая вражеские цели не только ракетами, но и авиационными пушками.

"Это ювелирная работа, которую сегодня выполняют и "Миражи", и F-16, и даже самолеты МиГ-29, рискуя, безусловно рискуя, но другого выхода нет, чтобы сбивать. И поэтому, если реактивный "Шахед" летит очень быстро, если он летит очень высоко, то мы должны рассчитывать на этот способ сбивания, а именно с помощью нашей тактической авиации, пилотов-истребителей", – отметил представитель Воздушных сил.

Кроме того, параллельно на земле работают зенитные комплексы, ПЗРК и ракеты с лазерным наведением.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за последние четыре дня российские оккупанты запустили более 1,5 тысячи беспилотников для атак по Украине, около 800 из них были реактивными. При этом Киев остается одним из главных направлений атак.

Также мы писали о том, что в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область. Так, страна-террорист РФ в течение 30–31 августа атаковала Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

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