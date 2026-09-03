Армия России оказалась не способной решить ряд болезненных проблем, "организованных" защитниками Украины: анализ потерь врага за месяц

В августе российские оккупационные войска понесли достаточно серьезные потери в личном составе, а так же в нескольких категориях технической компоненты. Не обошлось и без установления абсолютного рекорда. Если же брать во внимание тот факт, что прошлый месяц был завершающим в весенне-летней наступательной кампании РОВ в 2026-ом, то его можно полноправно назвать грандиозным провалом года.

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Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В августе российские оккупационные войска потеряли 42 020 человек, что несколько ниже показателя за июль, но все равно достаточно высокий для 2026 года.

В целом за летний период самые высокие потери РОВ в сезонном исчислении с начала 2025 года – 124 170 человек.

Площадь захваченных войсками оккупантов территорий в августе составила 137 км², что является самым высоким результатом за все лето. Но если учитывать контратаки Сил обороны Украины и освобождение территорий, о которых официально заявлялось, то этот показатель сокращается до 102,9 км².

В целом же РОВ вошли в летнюю фазу, контролируя 72,884 тис км² территории Украины, а завершили с показателем 73,007 тис км². То есть, чистый прирост оккупированных территорий у противника за три месяца составил 123 км².

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Что же до пропорции потерь на 1 км², то в августе этот показатель составил 408 человек. Всего же за лето – 1 010 чел на 1 км², что является абсолютно рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину 2022 года.

В течение месяца РОВ провели 7 148 боестолкновений, что меньше нежели в июне – 7 336 и июле – 7 935. При этом выросла пропорция потерь за одно боестолкновение и сейчас это стабильные 6 л/с. В свою очередь это позволило улучшить показатель эффективности штурмовой деятельности РОВ – 52 боестолкновения на захват 1 км².

Но если рассматривать летний период в целом, то картина выглядит для войск страны-агрессора куда хуже, ведь на захват 1 км² территории приходилось в среднем 182 боестолкновения.

Подводя итоги потерь противника за август и за весь летний период можно констатировать, что эта была худшая наступательная кампания у РОВ за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Причем впервые с 2023 года враг вынужден был системно отступать, теряя территорий больше, чем захватывал.

Потери танков

В августе РОВ потеряли 89 танков, что является довольно уже привычным, среднестатистическим показателем – редко когда удивляющим незначительным ростом.

Потери ББМ

В этой категории РОВ также ничем не удивили. В течение месяца потеряли умеренные 197 единиц ББМ.

Потери ствольной артиллерии

В августе 2026 года противник потерял 1 827 единиц ствольной артиллерии, что хоть и не является рекордом, но тоже довольно высоким показателем – правда, с заметной тенденцией к снижению.

Это может быть обусловлено тем, что общее количество пригодной к применению артиллерии в зоне боевых действий становится меньше. Масштабные потери в этой категории, превышающие на сегодняшний день 49 тысяч, сказываются на комплектовании войск этой компонентой.

Потери РСЗО

А теперь к рекорду месяца: РОВ потеряли 99 реактивных систем залпового огня!

Такие высокие потери в зачастую довольно "сдержанной" категории обусловлены несколькими факторами, но в первую очередь благодаря масштабированию применения мидл-страйк дронов (middle strike).

Благодаря ударам по средней тыловой зоне Силам обороны Украины удается поражать вражеские РСЗО на марше.

Также поставки российским войскам северокорейских буксируемых 107-мм РСЗО Type-75 мотивировало "кулибиных" вернуться к практике создания гомункулусов, когда на самые разнообразные шасси устанавливается эта реактивная система ближнего радиуса действия.

Потери ПВО

В августе защитники Украины продолжили охоту на российские системы противовоздушной обороны, результатом чего стал "серебряный" показатель – 70 единиц.

С учетом таких темпов, не думаю, что рекордному показателю июля 2023 года – 73 нейтрализованные системы – удастся долго продержаться.

Потери автотранспорта

Еще один серебряный медалист в августе оказался в категории потерь автомобильного транспорта – 13 835. Превзойти рекордный июль (13 998) августу не удалось.

В свою очередь эти цифры показывают, что логистический локдаун не снижает интенсивности, и охота на российские транспортные средства ведется на неизменно высоком уровне.

Всего с начала 2026 года РОВ уже потеряли 69 914 автомобильных средств (или 49% от всех потерь РОВ с 2022 года), а только за летний период потери составили 40 711 единиц.

Потери спецтехники

В августе РОВ потеряли 139 единиц спецтехники, что является самым высоким показателем в этой категории с октября 2024 года, когда противник потерял 265 ед.

Выводы

В августе 2026 года противник ничуть не улучшил ситуацию с потерями. Они не только сохранили достаточно высокую динамику, но и были установлены определенные рекорды как по прямым потерям, так и по пропорциям.

В целом, летний период наступательной кампании РОВ можно назвать худшим у противника с 2022 года.

Также на себя обращает внимание то, что враг с начала года не смог решить проблему логистического локдауна и вопрос материально технического обеспечения передовых подразделений. В свою очередь эти проблемы РОВ подорвали боеспособность их ГВ в Южной оперативной зоне, что привело к регулярным потерям противником позиций и неспособности сохранять наступательную динамику по значительной протяженности линии фронта.

С учетом погодной специфики осенне-зимнего периода можно прогнозировать, что положение войск армии оккупантов с потерями в ближайшие месяцы не выправится, а как раз наоборот – значительно ухудшится для противника.

Демилитаризация и денацификация врага идет строго по плану.