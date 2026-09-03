Россия нанесла удар по Днепру: на складах произошел пожар, есть погибший и пострадавшие
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В четверг, 3 сентября, российская армия обстреляла пригород Днепра балластирующими боеприпасами "Бандероль". В результате обстрела возник пожар, есть погибшие и раненые.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. На данный момент известно о четырёх пострадавших.
Что известно
По данным чиновника, в результате атаки один человек погиб, пятеро получили ранения. Среди госпитализированных – тяжелораненный 20-летний молодой человек. Остальных раненых осматривают медики.
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