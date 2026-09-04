Планы кремля сорваны: враг в ступоре. По данным Генштаба ВСУ, в августе рф понесла одни из самых больших потерь в живой силе и автотехнике: "принудительно демобилизовано" более 42 тыс. оккупантов, уничтожено 13 835 единиц автомобильной техники. Но главная новость заключается не в голых цифрах, а в тенденции: второй месяц подряд потери врага превышают отметку в 40 тыс. При этом темпы продвижения противника в целом замедляются, а на некоторых направлениях имеют отрицательное значение.

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По подсчётам американского Института изучения войны (ISW), попытка захвата каждого километра украинской земли обходится оккупантам примерно в 500 ликвидированных единиц личного состава. На самом деле эта цифра может быть значительно выше, поскольку зона боевых действий постоянно расширяется, и в этих условиях любая методика измерения территориальных захватов не является идеальной. Тем не менее общая ситуация уже ни для кого не является секретом: агрессор буквально упирается в стену украинских дронов, теряет инициативу и местами отступает.

Главная на данный момент цель противника – захват Донбасса – остается недостижимой. Время от времени западные СМИ со ссылкой на информацию, собранную аккредитованными в москве американскими и европейскими журналистами, пишут, что путин поставил задачу захватить Донбасс к какому-то там числу. Если просмотреть все сообщения на эту тему в течение 2026 года, то мы увидим, что изначально Москва планировала оккупировать Донбасс к осени. Теперь эти планы перенесены на зиму.

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С начала полномасштабного вторжения путин как минимум 15 раз ставил перед своей армией конкретные сроки полной оккупации Донбасса. Положение дел в голове "болотного царя", по выводам аналитиков ISW, остаётся неизменным: планы путина "оторваны от реальности". Выводы американских наблюдателей совпадают с нашими оценками: с учетом текущих темпов наступления российские войска, скорее всего, не смогут захватить Донбасс до конца 2026 года, а возможно – и никогда.

Силы обороны Украины не просто героически защищают рубежи, а постоянно развивают успех. Достаточно вспомнить, что еще в мае стратегической задачей Украины было наносить противнику не менее 200 потерь на каждый квадратный километр продвижения. Эта задача в течение трёх месяцев была перевыполнена более чем вдвое. Но и эти показатели не являются пределом наших возможностей. Каждый день и каждую ночь продолжается поиск новых эффективных решений, технологическая эволюция ни на мгновение не останавливается.

Ресурсы противника не безграничны. Международные эксперты соревнуются в прогнозах: когда у москвичей закончится пушечное мясо, деньги или бензин. Мы же предпочитаем не делать прогнозов, а системно, в промышленных масштабах уничтожать это "мясо", сжигать его нефтеперерабатывающую промышленность, перекрывать логистику и удерживать инициативу во всех сферах и на всех направлениях.

Мы понимаем, что рано или поздно "недоимперия" окончательно утратит способность к наступательным действиям, начнёт отступать и, в конце концов, погибнет. Держим строй, приближаем Победу. Слава Украине!