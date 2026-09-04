Утром оккупанты атаковали Одессу: повреждены дома, есть погибший и пострадавшие. Фото

Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу. В одном из районов города в результате вражеских обстрелов были повреждены автомобили и жилые дома.

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Пострадали как минимум три человека, один человек погиб. О последствиях атаки сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно

О очередном ударе врага по Одессе Лысак сообщил в 7 часов утра.

"Утро в Одессе началось с вражеской атаки. На данный момент известно о трёх пострадавших. Им оказывается необходимая помощь. В одном из районов города повреждены жилые дома и автомобили", – поделился первыми данными о последствиях удара войск РФ чиновник.

Через несколько минут появилась информация о том, что в результате атаки погиб человек.

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Он добавил, что на месте попаданий работают экстренные службы.

Продолжается обследование территории и фиксация последствий.

Также Лысак рассказал о развертывании оперативного штаба для оказания помощи людям.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью стало известно, что российские оккупанты поразили многоэтажное здание в Кропивницком. Сообщалось о пострадавшем.

Кроме того , накануне российские дроны атаковали Киев: один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.

Кроме того, в Киевской области россияне нанесли удар по заводу Coca-Cola. Эту атаку президент Украины Владимир Зеленский назвал "четким сигналом для США".

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