Российские оккупанты попали в многоэтажный дом в Кропивницком, есть пострадавший. Фото

В ночь на 4 сентября в Кропивницком прогремели взрывы. Как выяснилось, российский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом в городе. В результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали.

Видео дня

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он также показал фотографии с места очередного российского военного преступления.

По предварительным данным областных властей, зафиксировано попадание российского дрона в многоэтажное здание.

Андрей Райкович сообщил, что в результате попадания дрона один человек получил травмы. Его госпитализировали.

Главные истории дня

Также было зафиксировано попадание на территории одного из предприятий, где загорелась крыша. Еще один пожар произошел на открытой территории.

"Самое главное – люди живы. Утром начнет работу специальная комиссия, которая зафиксирует нанесенный ущерб. Коммунальные службы приступят к ликвидации последствий разрушений", – пообещал глава Кировоградской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее страна-агрессор Россия атаковала реактивными БПЛА регионы на западе, севере и в центре Украины, удаленные от линии фронта и границы с РФ. Под ударом оказались Ровенская, Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области. А позже враг атаковал и Тернопольскую область.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!