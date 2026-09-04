Российские оккупанты попали в многоэтажный дом в Кропивницком, есть пострадавший. Фото
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В ночь на 4 сентября в Кропивницком прогремели взрывы. Как выяснилось, российский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом в городе. В результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он также показал фотографии с места очередного российского военного преступления.
По предварительным данным областных властей, зафиксировано попадание российского дрона в многоэтажное здание.
Андрей Райкович сообщил, что в результате попадания дрона один человек получил травмы. Его госпитализировали.
Также было зафиксировано попадание на территории одного из предприятий, где загорелась крыша. Еще один пожар произошел на открытой территории.
"Самое главное – люди живы. Утром начнет работу специальная комиссия, которая зафиксирует нанесенный ущерб. Коммунальные службы приступят к ликвидации последствий разрушений", – пообещал глава Кировоградской ОВА.
Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее страна-агрессор Россия атаковала реактивными БПЛА регионы на западе, севере и в центре Украины, удаленные от линии фронта и границы с РФ. Под ударом оказались Ровенская, Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области. А позже враг атаковал и Тернопольскую область.
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