Россия атаковала Ривненщину и Житомирщину: есть пострадавшие, людей переселяют. Фото и видео

В среду, 2 сентября, страна-агрессор Россия атаковала реактивными БпЛА регионы на западе, севере и в центре Украины, удаленным от линии фронта и границы с РФ. Под ударом оказались Ривненская, Хмельницкая, Винницкая и Житомирская области.

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О движении вражеских дронов в направлении этих регионов сообщили Воздушные силы ВСУ. О последствиях обстрелов сообщили местные власти и ГСЧС.

Ривненщина

Начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что Ривненщина подверглась воздушной атаке врага.

Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание. По предварительным данным, трое человек получили незначительные травмы.

"На месте уже работают все соответствующие службы. Решаем вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшей семье", – написал Коваль.

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В ГСЧС сообщили, что четверо человек получили острую стрессовую реакцию в результате удара российского БпЛА по жилому сектору в одном из населенных пунктов области.

"В результате попадания беспилотника РФ разрушены частный дом и хозяйственное здание. К счастью, обошлось без тяжелых травм и погибших", – говорится в сообщении.

Житомирщина

Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в Житомирской громаде в результате атаки РФ.

"На месте происшествий работают бригады спасателей ГСЧС и службы экстренной медицинской помощи. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Хмельничтина

Начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы ПВО, есть сбития вражеских БпЛА.

В результате работы ПВО произошло падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Из-за этого загорелись грузовой автомобиль и складское помещение. Силами ГСЧС пожар на данный момент локализован.

Пострадал водитель грузовика. У него зафиксированы осколочные ранения спины. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Информации о других пострадавших нет.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что из-за падения обломков загорелись грузовик и складское помещение. "Все оперативные службы ликвидируют последствия", – написал он.

Виннитчина

В ГСЧС сообщили, что два человека пострадали в результате российской атаки на область.

Удар повредил жилые дома и хозяйственные постройки. На месте работали саперы ГСЧС, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

"Психолог оказал поддержку трем людям, в том числе ребенку", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября российские войска атаковали Днепр. В городе разрушены учебные заведения, многоквартирные дома, продуктовый склад, автомобили. Два человека погибли, девять пострадали.

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