Россия нанесла удар по СТО в Днепре: есть погибший и раненые

В субботу, 5 сентября, военные российской оккупационной армии нанесли удары по станции технического обслуживания автомобилей в Днепре. В результате коварной атаки врага есть погибший и пострадавшие.

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Один человек находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно

О российской атаке в Днепровском районе чиновник сообщил в 11:04. Сначала было известно о трех пострадавших, им оказали медицинскую помощь

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают все экстренные службы", – написал Ганжа.

Уже в 11:33 он сообщил об одном погибшем.

"Один человек погиб в результате атаки россиян на СТО в Днепровском районе", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 12:05 число пострадавших увеличилось до 5 человек.

"Уже 5 раненых в результате вражеской атаки на СТО. Все госпитализированы. Один мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом. Медики оказывают необходимую помощь", – отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 сентября российские войска нанесли удары по городу Каменское в Днепропетровской области, в результате чего было поражено промышленное предприятие. Погибли пять человек, также есть раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября оккупанты атаковали Николаев. Враг несколько раз нанес удары по торговому центру, в результате атаки пострадали два человека.

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