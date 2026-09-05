Враг атаковал ТЦ в Николаеве: ранена 17-летняя девушка

В пятницу, 4 сентября, Николаев был под ударом российских реактивных БпЛА. Враг несколько раз нанес попал по торговому центру.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. Местные и мониторинговые каналы сообщали, что речь идет о ТЦ "Эпицентр".

По данным ОВА, вследствие повторных вражеских ударов БпЛА по ТЦ вечером пострадала 17-летняя девушка. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

"Вы все читаете новости и видите, что под ударом снова оказались гражданские объекты: торговые центры, супермаркеты, жилые дома. То, чем ежедневно пользуются обычные люди", – написал Сенкевич.

Администрация района обследовала жилой сектор, который тоже пострадал от атаки РФ. По предварительным данным, есть повреждения, в частности выбитые окна.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска атаковали Кременчугский район Полтавской области, вследствие чего была ранена трехлетняя девочка. В районе зафиксировали падение вражеского беспилотника, также были повреждены частные жилые дома и автомобили.

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