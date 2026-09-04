Россия коварно нанесла удар по Полтавской области: пострадала трехлетняя девочка, имеются повреждения

Российские войска атаковали Кременчугский район Полтавской области, в результате чего получила травму трехлетняя девочка. В районе зафиксировано падение вражеского беспилотника, также повреждены частные жилые дома и автомобили.

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Виталий Дякивнич сообщил, что ребенку оказывают всю необходимую помощь. Экстренные службы работают на месте, информация о последствиях атаки уточняется.

В Кременчугском районе зафиксировано падение российского БПЛА. После атаки на месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, травмы получила трехлетняя девочка. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В результате атаки были повреждены частные жилые дома и автомобили. Информация о характере и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Другие детали атаки устанавливаются.

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