Враг атаковал предприятие в Каменском: 4 человека погибли

Ночью российские войска нанесли удары по городу Каменское в Днепропетровской области. Был поражен промышленный объект.

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В результате атаки погибли четыре человека, есть также раненые, одна из пострадавших находится в реанимации. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно

О том, что российские войска атаковали Каменское, Ганжа сообщил в 01:49 ночи. Под ударом, по словам чиновника, оказалось промышленное предприятие.

Уже утром он рассказал больше о последствиях вражеской атаки.

"Четыре человека погибли, ещё пятеро получили ранения в результатеатаки россиян на Каменское. Трое пострадавших находятся в больнице. Среди них – 30-летняя женщина, которая находится в реанимации. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь", – говорилось в сообщении Ганжи, опубликованном в 06:36.

Главные истории дня

Местные каналы после 1 часа ночи сообщали о минимум 5 взрывах в городе и о пожаре, последовавшем за ними.

Мэр Каменского Андрей Белоусов объявил 5 сентября Днём траура в память о погибших в результате вражеской атаки.

"К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены спасательные подразделения, медики, правоохранители и соответствующие службы. Спасибо каждому, кто всю ночь работал и помогал людям. Держимся", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, враг атаковал торговый центр в Николаеве. В результате атаки была ранена 17-летняя девушка.

Кроме того, Россия весь день 4 сентября атаковала Киев и область. Местные власти сообщали о пострадавших и попаданиях по складам.

А ночью оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Борисполе: ранены две женщины.

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