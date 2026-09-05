Украина закрывает небо над Россией: почему это рискованно? Интервью с Селезневым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что небо над Россией стало полностью опасным. Фактически это предупреждение для всех авиакомпаний, которые сегодня используют российские аэропорты, а также тех, кто пролетает над территорией РФ транзитом, в том числе китайских. Время покажет, удастся ли полностью заблокировать российские аэропорты, но уже сейчас очевидно, что страну-агрессора ждут огромные убытки.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин уже пригрозил Украине ответными действиями, но ответить зеркально он не в состоянии, ведь небо над Украиной закрыто с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Тем не менее, возможен опасный гибридный удар.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Президент Зеленский сделал знаковое заявление о том, что "российское небо становится полностью опасным". По вашему мнению, что это означает с сугубо практической точки зрения?

– Я думаю, что речь идет о том, что украинская сторона прямо заявляет: мы будем проводить операции в рамках реализации концепции дипстрайков и миддлстрайков, направленных на уничтожение вражеской военной и экономической инфраструктуры. Для того, чтобы не создавать предпосылки и условия для рисков гражданских авиационных перевозок.

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Дело в том, что операция "Ковер", связанная с закрытием гражданских аэропортов на территории европейской части Российской Федерации – это уже определенная будничность, ибо очень часто такие истории случаются в разных регионах России в то время, когда украинские дроны атакуют российские военные объекты экономической деятельности. Думаю, что тут президент Зеленский повторил фразу, которая является для всех очевидной.

Соответствующие побочные риски в связи с деятельностью украинских дронов вполне реальны. Понятно, что все эти атаки не направлены сознательно на воздушные суда, тем более третьих стран мира, но риски такие вполне реальны, ибо российская ПВО не всегда защищает всех и вся. Очень часто поврежденные огнем российской ПВО или системой радиоэлектронной борьбы противника украинские дроны сваливаются не на те объекты, куда их направляет украинская армия. Об этих рисках и говорит президент Зеленский.

В определенной степени зеркальность со стороны Украины в этом процессе, как по мне, очевидна, ведь с 24 февраля 2022 года авиационное сообщение на территорию Украины отсутствует полностью. Небо над территорией нашей страны закрыто. Если идет российско-украинская война, то почему небо над территории РФ, государством-агрессором, до сих пор открыто?

Паритетность в этих процессах должна быть, и она выходит из самой логики войны. Хотя россияне и называют ее "специальной военной операцией", но очевидно, что все очертания и все критерии, которые подходят под определение войны, полностью соответствуют украинскому противостоянию.

– Как вы думаете, что мог иметь в виду президент? Речь идет только об украинских дронах, о которых вы уже сказали, или также и о других средствах, которые могут появиться на вооружении Украины в ближайшее время?

– Вряд ли речь идет о том, что системами противовоздушной обороны дальнего радиуса действия могут быть атакованы гражданские суда, которые заходят на посадку в российские аэропорты. Мы не воюем с гражданскими лицами. В отличие от российской террористической армии, мы выполняем задачи, направленные на уничтожение военного и экономического потенциала.

И тут есть определенные риски. Вполне вероятно, что Россия сможет воспользоваться заявлением Зеленского и создать условия для проведения операции под чужим флагом. Например, ударить дроном по условному самолету турецких авиалиний и заявить: Зеленский сказал – вот оно и случилось.

Нынешняя российско-украинская война – в первую очередь, гибридная операция, которая проводится Российской Федерацией. Этот процесс идет с февраля 2014 года, начиная с событий в Крыму и Севастополе. Такие риски, безусловно, могут быть, поэтому крайне важна открытая коммуникация с мировыми сообществами, мировыми лидерами, – а именно к их вниманию взывал Владимир Зеленский через представителей посольств, которые расположены в Киеве, а также посольства, которые расположены в Москве.

Собственно, логика таких размышлений очевидна. Она направлена на то, чтобы создать информационный фон. Мы как государство, которое является жертвой российской агрессии, имеем право использовать весь доступный для нас арсенал сил и средств для того, чтобы остановить эту ничем не спровоцированную вражескую агрессию.

И в этих условиях, безусловно, удары по территории Российской Федерации могут сопровождаться соответствующими рисками для самолетов, в том числе третьих стран мира. Именно об этом и говорит президент Зеленский.

– Допускаете ли вы, что те же третьи страны мира, самолеты которых сегодня приземляются в аэропортах европейской части России, могут принять к сведению это заявление президента Зеленского и выйти из России?

– Очевидно. Я хочу сказать, что не только самолеты прилетают в российские аэропорты, которые находятся в районе Москвы или Санкт-Петербурга. Воздушное пространство Российской Федерации используется и для транзитного перемещения. В первую очередь, им пользуются китайские авиакомпании, а также европейские и американские компании. Но кто знает, на какой высоте может лететь украинская ракета или дрон, который может привести к событию катастрофического масштаба.

Поэтому заявление президента Зеленского соответствует тем реалиям, что чем дальше, тем больше украинская армия задействует силы и средства в рамках реализации концепции, в том числе дипстрайков, то есть ударов на большую глубину по территории России.

Очевидно, что этот сигнал дан не только операторам авиационных компаний, которые летают в Москву или вообще в российские города, но и тех авиакомпаний, которые используют воздушное пространство над Россией в качестве маршрутов для полетов своих самолетов.

– Последний вопрос – по поводу реакции Путина на это заявление президента Зеленского. Он уже назвал это заявление "заявкой на государственный терроризм и пообещал: "мы найдем, как ответить". А чем, собственно, они могут ответить? Они и так применили по Украине все, кроме ядерного оружия.

– Путин сказал это, потому что должен был хоть как-то отрефлексировать на заявление президента Зеленского. Очевидно, что зеркально Российская Федерация уже действовать не сможет, потому что все аэропорты на территории Украины закрыты с февраля 2022 года. Поэтому атаковать нашу инфраструктуру гражданской авиации Путин не способен, она по определению не функционирует.

Какие-либо варианты, связанные с эскалацией этого процесса? Вполне возможно. Но я думаю, что все-таки нам следует вспомнить о первоисточнике этой концепции. Мы же помним, откуда, собственно говоря, ноги растут. В свое время экс-министр обороны господин Федоров предлагал реализовать концепцию по полному блокированию аэропортов в столичном регионе Российской Федерации. Вполне вероятно, что это определенная реинкарнация ранее разрабатываемых планов.

Что из этого выйдет, лишь только время покажет. Потому что для проведения операций по блокированию авиаперевозок в европейской части Российской Федерации необходимо огромное количество материально-технических средств, в первую очередь, дронов. Но с другой стороны, давайте обратим внимание на беспредел террористического толка, который в настоящее время реализует РФ в отношении украинского столичного региона, когда шесть суток подряд длится бесконечная тревога, и даже в эти минуты, когда мы с вами разговариваем, мне на телефон пришел очередной сигнал воздушной тревоги.

Поэтому очевидно, что зеркальность действий украинской армии, украинского государства абсолютно логична. Не мы начинали эту войну, но нам эту войну заканчивать нашей же победой. Ну а для этого все силы и средства хороши.