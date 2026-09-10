В российской Махачкале прогремела серия взрывов: под прицелом находился порт. Фото и видео

В ночь на 10 сентября в Махачкале (Республика Дагестан) прогремела серия мощных взрывов. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

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По сообщениям местных жителей, ключевой целью удара стала инфраструктура Махачкалинского морского торгового порта. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Подробности об атаке

Первые сообщения о взрывах в городе начали поступать сразу после полуночи. Очевидцы выкладывали видеозаписи, на которых слышна стрельба из стрелкового оружия по воздушным целям и работа систем ПВО.

После атаки в районе причалов и портовых сооружений прогремело несколько мощных взрывов и вспыхнули пожары.

Очевидцы также пишут, что на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

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В связи с угрозой атаки беспилотников Росавиация вводила временные ограничения на приём и отправку воздушных судов в международном аэропорту Махачкалы.

Под атакой был порт

OSINT-анализ ASTRA подтверждает, что целью мог быть Махачкалинский морской торговый порт. Также известно, что взрыв произошел рядом с портом в районе Привокзальной площади.

Аналитики отмечают, что в Махачкале функционирует единственный незамерзающий глубоководный российский порт на Каспии. Он работает круглый год и обслуживает как наливные, так и сухие грузы.

В сухогрузной гавани порта расположен перегрузочный комплекс, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров, железнодорожный и авто-паромный терминал, зерновой терминал. На шести причалах общей протяженностью более 900 метров одновременно можно обрабатывать шесть судов. В морском торговом порту функционирует свой транспортный флот.

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября украинские беспилотники нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске. Раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары, в частности в районе портовой инфраструктуры – там загорелся мазутный терминал.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ССО за меткость и дальность удара. Глава государства назвал удары по гигантам газоконденсатной промышленности РФ в ЯНАО справедливым ответом на российскую агрессию.

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