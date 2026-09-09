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Россия нанесла удар с помощью дрона по торговому центру в Сумах: сообщается о погибших и раненых. Фото и видео

Катя Поплюйко
War
4 минуты
16,7 т.
Оккупанты нанесли удар по торговому центру в Сумах
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Вечером в среду, 9 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по торговому центру в Сумах. В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, также есть раненые (в частности, дети).

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. На месте находятся все экстренные службы.

Чиновник сообщил о прицельном ударе оккупантов по территории торгово-развлекательного центра в Сумах в 20:11.

Григоров подтвердил гибель одного человека, отметив, что жертв может быть больше.

"Также есть раненые. Информация уточняется. Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар", – говорится в сообщении.

На месте удара работают все необходимые экстренные службы. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Продолжаются поисково-спасательные работы. В то же время, как подчеркнул Григоров, сохраняется угроза повторных ударов.

Россияне нанесли удар по торговому центру в Сумах.
Есть погибшие и раненые.

По состоянию на 20:27 глава Сумской ОГА сообщил, что число жертв увеличилось до трех человек.

"К сожалению, на данный момент известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах", – отмечается в сообщении.

Кроме того, двое человек получили ранения.

Есть погибшие и раненые.
Есть погибшие и раненые.

Уже в 20:53 стало известно о 3 пострадавших детях, а 14 горожан были доставлены в медицинское учреждение.

"В больницу доставлены 14 человек. Четверо – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь", – написал Григоров.

Россияне нанесли удар по торговому центру в Сумах.

По словам и. о. мэра города Артема Кобзаря, россияне направили на торговый центр реактивный дрон.

"9 сентября вечером враг атаковал наш город. Предварительно, это был реактивный "Шахед". Зафиксировано попадание в один из торговых центров нашего города, который находится в Заречном районе. К сожалению, есть погибшие, также известно о раненых. На месте работают соответствующие службы", – говорится в его обращении.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку врага на Сумы.

"В Сумах российский беспилотник ударил возле ТРЦ. По состоянию на данный момент известно о двух погибших, еще 14 человек получили ранения", – написал глава государства.

Украинский лидер добавил, что в разных регионах продолжают работать спасатели после террористических действий агрессора. Он подчеркнул, что сейчас партнерам необходимо сосредоточить усилия на конкретных шагах, которые помогут снизить уровень эскалации и положить конец гибели людей.

"Мы говорили об этом и с командой президента Америки, и с европейскими представителями. Если эта российская война будет продолжаться и дальше, все теракты и террористические тактики, которые Россия отрабатывает в Украине и от которых мы ищем и строим защиту, могут стать средствами такого же давления и на другие государства. Все это не об одной стране. Террор – это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно сообща. Спасибо всем, кто действительно помогает защищать жизнь!" – подытожил президент.

Напомним, 8 сентября в Сумской области российские оккупанты беспилотниками атаковали пригородный дизель-поезд. В результате удара загорелись локомотив и пассажирский вагон, пострадали 10 человек, на следующий день два человека скончались в результате полученных травм.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Россия дважды атаковала крупнейший ТРЦ Кривого Рога. В результате террористических действий врага погибли 16 человек, ещё 130, в том числе десятки детей, получили ранения различной степени тяжести.

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