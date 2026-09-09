Россия нанесла удар с помощью дрона по торговому центру в Сумах: сообщается о погибших и раненых. Фото и видео

Вечером в среду, 9 сентября, российская оккупационная армия нанесла удар по торговому центру в Сумах. В результате атаки, по предварительным данным, погибли три человека, также есть раненые (в частности, дети).

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Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. На месте находятся все экстренные службы.

Чиновник сообщил о прицельном ударе оккупантов по территории торгово-развлекательного центра в Сумах в 20:11.

Григоров подтвердил гибель одного человека, отметив, что жертв может быть больше.

"Также есть раненые. Информация уточняется. Повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар", – говорится в сообщении.

На месте удара работают все необходимые экстренные службы. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Продолжаются поисково-спасательные работы. В то же время, как подчеркнул Григоров, сохраняется угроза повторных ударов.

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По состоянию на 20:27 глава Сумской ОГА сообщил, что число жертв увеличилось до трех человек.

"К сожалению, на данный момент известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах", – отмечается в сообщении.

Кроме того, двое человек получили ранения.

Уже в 20:53 стало известно о 3 пострадавших детях, а 14 горожан были доставлены в медицинское учреждение.

"В больницу доставлены 14 человек. Четверо – в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь", – написал Григоров.

По словам и. о. мэра города Артема Кобзаря, россияне направили на торговый центр реактивный дрон.

"9 сентября вечером враг атаковал наш город. Предварительно, это был реактивный "Шахед". Зафиксировано попадание в один из торговых центров нашего города, который находится в Заречном районе. К сожалению, есть погибшие, также известно о раненых. На месте работают соответствующие службы", – говорится в его обращении.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку врага на Сумы.

"В Сумах российский беспилотник ударил возле ТРЦ. По состоянию на данный момент известно о двух погибших, еще 14 человек получили ранения", – написал глава государства.

Украинский лидер добавил, что в разных регионах продолжают работать спасатели после террористических действий агрессора. Он подчеркнул, что сейчас партнерам необходимо сосредоточить усилия на конкретных шагах, которые помогут снизить уровень эскалации и положить конец гибели людей.

"Мы говорили об этом и с командой президента Америки, и с европейскими представителями. Если эта российская война будет продолжаться и дальше, все теракты и террористические тактики, которые Россия отрабатывает в Украине и от которых мы ищем и строим защиту, могут стать средствами такого же давления и на другие государства. Все это не об одной стране. Террор – это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно сообща. Спасибо всем, кто действительно помогает защищать жизнь!" – подытожил президент.

Напомним, 8 сентября в Сумской области российские оккупанты беспилотниками атаковали пригородный дизель-поезд. В результате удара загорелись локомотив и пассажирский вагон, пострадали 10 человек, на следующий день два человека скончались в результате полученных травм.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Россия дважды атаковала крупнейший ТРЦ Кривого Рога. В результате террористических действий врага погибли 16 человек, ещё 130, в том числе десятки детей, получили ранения различной степени тяжести.

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