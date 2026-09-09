С Лиманского направления поступают хорошие новости. Силы обороны, судя по всему, проводят там наступательную операцию. Есть сообщения об освобожденных населенных пунктах и значительных территориях. "Военкорры" воют, как бешеные.

Видео дня

Ждем подробных официальных сообщений.

Но кое-что важное уже можно сказать.

Значение того, что происходит возле Лимана, заключается не только в освобожденных квадратных километрах.

Ведь россия месяцами медленно продвигалась на этом участке. Платила за это людьми и техникой. Создавала выступ, который должен был угрожать Лиману, а дальше – Святогорску и Славянско-Краматорской агломерации.

И постепенно приучала всех – россиян, нас, Запад – к очень опасной мысли: "российская армия продвигается медленно, дорого, но неуклонно".

Именно эту "неотвратимость" сейчас важно разрушить.

Ведь если после месяцев российского наступления украинская армия способна найти слабое место, создать преимущество и заставить противника отдать то, что он так долго и дорого захватывал, – меняется не только линия на карте.

Главные истории дня

В российские расчеты возвращается неопределенность.

Враг снова не может автоматически считать каждый захваченный километр своим навсегда.

Он не может быть уверен, что украинцы везде будут лишь реагировать на его действия.

И вынужден снова думать не только о том, где наступать, – но и о том, где может получить удар сам.

Вчера я писал о сдерживании в воздухе: оно начинается тогда, когда враг заранее закладывает наш ответ в свои расчеты.

На земле действует та же логика.

Лучший результат Лиманской операции – ситуация, когда российский штаб вынужден рисовать десятки красных вопросительных знаков.

Поэтому сейчас – максимально помогать военным делать свою работу.

Чтобы локальная способность перехватывать инициативу становилась системной.

Ведь на войне очень важно не только знать, что будешь делать ты.

Нужно сделать так, чтобы враг перестал знать, что с ним произойдет.