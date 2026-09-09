Россия ударила дроном по поезду в Харьковской области: есть раненые

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу "Укрзалізниці". 9 сентября оккупанты нанесли удар по пассажирскому поезду в Харьковской области.

Видео дня

Пострадали как минимум семь человек. Об атакесообщили в Изюмской городской военной администрации.

Враг атаковал пассажирский поезд в Харьковской области

По словам Федченко, в среду, 9 сентября, российские захватчики атаковали "Шахедом" пассажирский поезд в Харьковской области.

"Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон поразил заднюю часть поезда, следующего по маршруту "Харьков – Изюм". Возник пожар", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:47 пострадали семь человек, сообщили в Харьковской областной государственной администрации. Один из пострадавших, 62-летний мужчина, находится в тяжёлом состоянии.

Главные истории дня

"Суспільне Харків" сообщало, что пассажиров, находившихся в пострадавшем поезде, везут в Изюм.

"Сейчас туда отправились наши автобусы. Наши представители администрации, ГСЧС находятся там. Сейчас организуем доставку людей в Изюм", – сказал изданию начальник Изюмской городской военной администрации Сергей Федченко вскоре после атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 сентября Россия атаковала контрольно-пропускной пункт на границе с Молдовой. В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители.

В Киеве российский дрон попал в 24-этажное здание. На 12-м этаже вспыхнул пожар. Известно о как минимум шести пострадавших, среди них – беременная женщина.

Также Россия атаковала Днепр. Там пострадали двое взрослых и подросток, повреждены дома и склад стройматериалов.

А в результате ночного удара по Николаеву погибла женщина, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!