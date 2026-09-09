Россия нанесла удар по Николаеву: погибла женщина, есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на 9 сентября Россия нанесла удары по Николаеву. Повреждены объекты транспортной, портовой и другой гражданской инфраструктуры, разрушены жилые дома и автомобили, один грузовик уничтожен полностью.

Видео дня

В результате вражеской атаки погибла женщина, ещё четверо человек, в том числе подросток, получили ранения. О последствиях ударов войск РФ в областном центре рассказали мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Россия массированно атаковала Николаев

Утром мэр Николаева сообщил: в результате ночной массированной атаки врага в городе погибла 70-летняя женщина. Тело погибшей спасатели извлекли из-под завалов разрушенного двухэтажного дома; там же был уничтожен гараж.

Ранения получили четыре человека: 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.

Главные истории дня

66-летний мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте, они продолжат лечение амбулаторно.

"Под ударом также оказались объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один из них полностью уничтожен", – отметил Сенкевич.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия атаковала пограничный пункт на границе с Молдовой. В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, ожидавшие прохождения контроля.

Также оккупанты вновь атаковали Киев реактивными дронами.

А в Днепре произошли пожары на складе и в частном доме. Среди пострадавших – несовершеннолетний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!