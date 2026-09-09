Россия атаковала Днепр: произошли пожары, есть пострадавшие. Видео

Ранним утром 9 сентября Россия нанесла удары по Днепру. Возникли пожары на складе строительных материалов и в частном доме.

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Пострадали трое человек. Подробности рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке РФ на Днепр

О том, что российские войска нанесли удары по Днепру, Ганжа сообщил в 04:47 утра.

"Враг атаковал Днепр. В результате удара возникло несколько пожаров. Горят склад со строительными материалами и частный дом. Предварительно, в подвале дома могут находиться люди. На месте работают все экстренные службы", – писал тогда чиновник.

Уже через 10 минут он сообщил о трех пострадавших: люди прятались от вражеских ударов в подвале дома.

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"Спасатели вытащили из подвала дома, поврежденного вражеским ударом, троих человек. Медики оказывают им необходимую помощь. Пожар продолжают тушить", – отметил Ганжа.

Ранения получили 51-летний мужчина, 52-летняя женщина и 15-летний подросток. Взрослые пострадавшие были доставлены в больницу, подросток в госпитализации не нуждался.

В целом, по словам главы ОВА, в городе повреждены более 10 частных домов и как минимум одна многоэтажка.

Ганжа также показал, что осталось от дома, по которому нанесли удар россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 сентября Россия вновь атаковала Киев реактивными дронами: в столице раздавались взрывы. А вражеский удар в ночь на 8 сентября унес жизни 5 киевлян, еще 35 человек пострадали.

Также в результате российского удара по селу в Запорожской области были ранены супруги.

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