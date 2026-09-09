Россия рекордно нарастила удары КАБами по Украине: насколько выросла угроза для тыловых городов и как ей противодействовать

Российские оккупационные войска в августе 2026 года применили по территории Украины абсолютно рекордное количество корректируемых авиационных бомб (КАБ) – 8 766. Это вызвало целый ряд вопросов относительно того, насколько возросли угрозы от этого средства террора для украинских городов и чего ожидать в будущем.

Видео дня

Прежде всего я бы хотел обратить внимание на применение КАБ по Одессе и Одесской области. Если ранее мы могли наблюдать редкие, одиночные пуски, не всегда достигавшие цели, то именно в конце лета - 2026 эти удары стали не только системными, но и достаточно результативными – КАБы долетали до береговой линии.

В далеком, казалось бы, 2024 году в статье на OBOZ.UA "Вражеская армия сделала ставку на КАБы для ударов и по тыловой Украине: что изменилось и как бороться с угрозой" я отмечал следующее:

"Сегодня мы с вами обсуждаем возможность нанесения ударов с помощью КАБ вглубь территории Украины на 80 км, а через полгода эта характеристика по мере совершенствования УМПК уже сможет превышать 100 км. Но если российским оккупантам удастся интегрировать в авиационную бомбу помимо УМПК еще и реактивный разгонный блок, то дальность поражения может достигнуть 150 км и более, а это уже зона поражения Днепра, Одессы, Полтавы..."

Главные истории дня

Именно это и произошло.

Практически все имеющиеся на сегодня у РОВ авиационные бомбы с адаптированными к ним универсальными модулями планирования и коррекции полета получили реактивные ускорители, что значительно увеличило дальность полета. И, следовательно, выросли угрозы тем городам, где ранее про КАБы даже не слышали.

Номенклатура КАБ

Прежде всего, хотелось бы напомнить, что такое КАБ. Это обычная авиационная бомба свободного падения, на которую устанавливается так называемый универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), которые за последнее время значительно эволюционировали как по качеству, так и по тактике применения.

Так что КАБ в первую очередь авиационная бомба, а ее аэродинамические характеристики касательно дальности полета – это уже свойства, придаваемые ей УМПК.

Поэтому следует понимать, какие есть бомбы в распоряжении российской армии и какие их ударные свойства.Практически все базовые авиационные бомбы РОВ – это осколочно-фугасные:

ОФАБ-250 с массой взрывчатого вещества 95 кг для тактического характера, точечных ударов с ограниченным эффектом разрушения;

ОФАБ-500 с массой взрывчатого вещества около 240 кг, разрушительный эффект способен снести три железобетонных этажа либо пятиэтажное кирпичное здание;

ОФАБ-1 500 с массой взрывчатого вещества в среднем 650 кг может не только осуществить глубинное проникновение на несколько этажей, но и пробивать укрепленные объекты бункерного типа;

ОФАБ-3 000 с массой взрывчатого вещества в среднем 1 300 кг самая мощная бомба из тех на которые удалось установить УМПК, но с ограниченной из-за веса дальностью полета и очень низким показателем планирования.

Из-за ограниченной дальности полета на первичных УМПК российские оккупанты могли бить ОФАБ-250 лишь на расстояние до 30 км, что не давало им возможности избежать угрозы ударов ПВО. И оперирование было на минимальных высотах по линии боестолкновения – без расширения ударов даже по ближней тыловой зоне.

Совершенствование УМПК привело к тому, что ОФАБ-250/500 к концу 2023 - началу 2024 гг. уже преодолевали 50-60 км и даже достигали целей на 70 км при сбросах на высотах 13 км и скоростях носителя до 1 000 км/ч.

Параллельно РОВ развивали технологию интеграции в классические ОФАБ с УМПК реактивных ускорителей для увеличения дальности полета. Об опасности таких экспериментов я говорил в ноябре-декабре 2024 года, а уже в марте 2025-го Россия стала экспериментально применять первые УМПК-ПД на ОФАБ-500 с реактивным ускорителем, позволяющие преодолевать 70 км дальности полета.

В течение 2025 года не единожды подтверждалось то, что РОВ стали применять свои КАБ в модификациях на 250 и 500 кг на расстояния более 70 и до 100 км. Что же до модификаций до 1 500 и 3 000, то создать надежный УМПК с реактивным ускорением для них до сих пор не удалось, но это может быть временным явлением.

Также Россия значительно масштабировала производство авиационных бомб. Например, в октябре 2025 года озвучивались цифры ежемесячного производства КАБ в пределах 3 500 – 4 000 авиационных бомб свободного падения, модификаций ОФАБ-250/500/1500/3000, а также их вариаций – РБК, ОДАБ, БЕТАБ и т.д.

То есть, увеличение производства за год составило плюс 100%, что может говорить о явном акценте РОВ на этой компоненте террора ближней и средней тыловой зоны.

Противодействие КАБ

Бороться с КАБ можно целым рядом методов, и мы рассмотрим некоторые из них. Конечно, добиться эффективности в сравнении с перехватом классических ракет и дронов-камикадзе в данном случае сложнее, но не абсолютно невозможно. Хотя есть своя специфика.

В первую очередь КАБ могут подавляться мощными комплексами радио-электронной борьбы (РЭБ), способными отрезать GPS/ГЛОНАСС наведение, что значительно снижает точность поражения цели либо вовсе заставляет бомбу неконтролируемо упасть, порою даже без последующей детонации. Но минус такого метода – бомба все равно где-то должна упасть и либо взорваться, либо создавать риски последующей детонации, пока ее не обезвредят.

Также есть высокая вероятность перехвата крупных КАБ массой 1 500 и 3 000 кг современными средствами ПВО, такими как NASAMS или IRIS-T. Но именно такие КАБ как раз не залетают в зону активного оперирования вышеупомянутых комплексов. В ней зачастую применяются ОФАБ-250/500, которые этим ЗРК сложно зафиксировать, сопровождать и сбивать.

С другой стороны, при плотном зенитном огне ОФАБ-250/500 можно сбивать посредством ЗСУ "Шилка", "Тунгуска", "Gepard" и "Skynex" на финальной стадии полета, в непосредственной близости от комплексов.

В частности, ЗСУ "Gepard" имеет эффективную дальность перехвата цели типа КАБ 250/500 от 1,5 до 2 км, а "Skynex" – 3,5-4 км.

Но в случае зенитного подавления КАБ необходим достаточно плотный огонь и крайне велик риск детонации бомбы в зоне оперирования самой установки.

Если рассматривать вероятность прикрытия от КАБ, например, Одессы, то для закрытия такой площади необходимо минимум 25 ЗСУ "Gepard" или минимум 12 "Skynex".

Но наиболее действенным методом защиты от КАБ является уничтожение их носителей, в первую очередь фронтовых бомбардировщиков Су-34. Их в летном, боеспособном состоянии у ВКС РФ немногим более сотни, а производятся они в количестве эскадрильи в год, примерно по одному самолету в месяц.

Наиболее гарантированный перехват этих средств в будущем – применение Украиной истребителей Gripen, оснащенных ракетами METEOR, при поддержке самолетов ДРЛО Saab-340. Но ожидать поставок этих истребителей стоит к концу 2026 года, не раньше, а потому абсолютно эффективного решения проблемы КАБ у Украины – нет.

Выводы

Корректируемые авиационные бомбы очень быстро привлекли командование РОВ возможностями осуществлять террор и воздействие (с минимальными рисками для авиации) в режиме ковровых бомбардировок. Выйдя из ситуации, когда наносить такие удары свободно падающими бомбами ВКС РФ не могли, был найден путь развить возможности средства поражения за счет кустарных УМПК. Дальнейшая модернизация этих модулей привела к тому, что у РОВ в наличие появился разрушительный инструмент ближнего и среднего радиуса воздействия.

По мере того, как российские оккупанты совершенствовали свои орудия террора и масштабировали их производство, в Украине за годы нарастающей угрозы в виде КАБ так и не создали своего собственного, исключительно эффективного средства противодействия и продолжают ожидать поставок новых типов истребительной авиации от партнеров.

А если бы этих поставок не было? Или зайдем чуть дальше: а что если РОВ не остановятся в совершенствовании своих КАБ и на тот момент, когда мы получим Gripen с ракетами METEOR, то полученные средства уже будут не актуальны?

Вопросы риторические.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".