Россия атаковала пограничный пункт на границе с Молдовой: есть погибшие и пострадавшие

Ночью Россия вновь атаковала пограничную инфраструктуру Украины. В результате вражеского удара приостановил работу пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой.

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В результате попаданий на объекте возникли пожары, есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Россия нанесла удар по пункту пропуска "Старокозаче"

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что ночью Россия атаковала ударными БПЛА международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенный на границе с Молдовой.

"В результате атаки дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию, возникли пожары. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска", – отмечается в сообщении.

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По состоянию на 8 часов утра начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о двух погибших и трёх пострадавших.

Еще 16 человек, по его словам, спасатели эвакуировали на автобусах на безопасное расстояние.

В ГПСУ сообщили, что оформление граждан и транспортных средств на этом участке границы временно приостановлено. О текущей ситуации украинские пограничники уведомили молдавских коллег.

В местных Telegram-каналах сообщалось, что в результате российских ударов возле пункта пропуска горели легковые автомобили и автобусы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 9 сентября Россия атаковала Днепр: произошли пожары.

Под удар попалисклад строительных материалов и частный дом. Пострадали три человека.

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