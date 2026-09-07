Силы обороны отминусовали ещё 1540 оккупантов и уничтожили более полусотни артсистем армии РФ – Генштаб

За сутки 6 сентября Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1540 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 497 тыс. 980 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 6 сентября

Бойцы СОУ за сутки 6 сентября сократили численность армии РФ на 1 540 оккупантов. Общие потери РФ в личном составе за время полномасштабной войны к утру 7 сентября достигли 1 497 980 человек.

Россияне также потеряли 1 танк (всего уничтожено уже 12 332 единицы этой техники), 6 боевых бронированных машин (25 284), 51 артиллерийскую систему (49 311), 7 РСЗО (2 103), 4 средства ПВО (1 609).

Также уничтожены 1 473 БПЛА оперативно-тактического уровня 502 717) и 9 наземных робототехнических комплексов (2 516).

В список потерь противника также вошли 591 единица автомобильной техники и автоцистерн (145 026) и 3 единицы спецтехники (4 647).

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Кроме того, с 24 февраля 2022 года до утра 7 сентября 2026 года Россия потеряла 441 самолет, 355 вертолетов, 35 кораблей/катеров, 2 подводные лодки. Также в Генштабе сообщают о 5 070 сбитых крылатых ракетах противника.

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