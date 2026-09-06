Военные Lasar’s Group НГУ уничтожили редкую систему РЭБ "Житель" в глубоком тылу. Видео

Важным направлением в "демилитаризации" вражеской армии остается сокращение возможностей оккупантов в области радиоэлектронной борьбы. Уничтожение каждой российской системы РЭБ облегчает Силам обороны поражение российских целей.

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Недавно россияне потеряли редкий образец такой техники – автоматизированную станцию создания помех Р-330Ж "Житель" в районе временно оккупированного Северодонецка Луганской области. Её уничтожили пилоты из Lasar’s Group НГУ.

Уничтожена редкая вражеская система РЭБ

В Lasar’s Group сообщили об уничтожении редкой российской системы РЭБ "Житель"в глубоком тылу оккупантов на Луганщине.

"Чем меньше у россиян средств радиоэлектронной борьбы, тем свободнее нашим дронам на фронте. Поэтому системы РЭБ входят в список приоритетных целей "Лазарей", – пояснили в подразделении.

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Поражение "Жителя" произвели еще летом.

"В середине лета мы выследили редкого зверя – автоматизированную станцию создания помех Р-330Ж "Житель". Эту технику в основном использовали против разведывательных дронов, чтобы Силы обороны Украины не могли отслеживать район Северодонецка", – говорится в сообщении.

Операцию по уничтожению обнаруженной системы бойцы Lasar’s Group провели полностью собственными силами.

Сначала аналитики разведки совместно с экипажами аэроразведки подразделения установили точное местонахождение Р-330Ж "Житель".

"После этого была быстро спланирована операция с применением бомбардировщиков LASAR нашего собственного производства. Ударные экипажи "Лазарей" подняли борта в небо, преодолели расстояние в 55 километров вглубь территории и уничтожили цель. Больше "Житель" не сможет мешать украинским дронам", – отметили в Lasar’s Group.

Р-330Ж "Житель" – автоматизированная станция создания помех, разработанная АО НПП "Протек".

АСП Р-330Ж принята на вооружение ВС РФ в 2008 году. С 2015 года фиксируется её использование на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 5 сентября Силы обороны сократили численность армии РФ ещё на 1390 оккупантов. Также уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения.

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