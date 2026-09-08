Ищем решение против реактивных "Шахедов", отдельные перехватчики уже на боевом испытании, – Хмара

Министр обороны Евгений Хмара заявил, что в Украине продолжают работать над эффективными решениями для противодействия российским реактивным "Шахедам". По его словам, отдельные перехватчики уже выходят на боевое испытание.

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Об этом Хмара сообщил во время 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". "Вместе с десятками украинских компаний мы уже ищем недорогие и массовые решения, в частности для перехвата реактивных "Шахедов", – отметил министр.

Подробности заседания

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый впервые приняли участие в заседании в формате "Рамштайн".

Хмара представил партнерам "План войны", в соответствии с которым Силы обороны уже сейчас действуют и развиваются. Украинская сторона подчеркнула ключевые угрозы со стороны России и критические потребности для противодействия врагу – дополнительное финансирование дронов, усиление противовоздушной обороны и оперативные решения партнеров до начала зимы.

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Евгений Хмара также отметил, что Украина заключает контракты на поставку около 1 000 ракет для систем Patriot –при поддержке партнеров и за счет средств кредита ЕС.

Эти будущие поставки потребуют времени, поэтому Украине нужны ракеты со складов партнеров уже сейчас – до начала зимы.

Финансирование дронов

Министр обороны подчеркнул, что финансовые решения необходимы уже сейчас.

В Анкаре партнеры пообещали 70 миллиардов евро помощи Украине в сфере безопасности в этом году. На данный момент Украина получает 62 миллиарда – включая двустороннюю помощь и кредит ЕС. Дополнительные 8 миллиардов евро необходимы для выполнения обязательств, зафиксированных в декларации.

"План стоит ровно столько, сколько есть ресурсов на его выполнение. Поэтому просим принять соответствующие финансовые решения до ноября, чтобы мы увидели результат на поле боя уже этой зимой", – сказал Хмара.

Он добавил, что общий дефицит оборонного бюджета составляет 23 миллиарда евро, или 27 миллиардов долларов. Эти средства нужны для финансирования дронов и обеспечения стабильных поставок в этом году и в начале следующего.

Укрепление ПВО к зиме

Отдельным приоритетом должны стать решения в сфере противовоздушной обороны. Украина просит партнеров передать ракеты со своих складов уже сейчас – в обмен на будущие усовершенствованные ракеты по украинским контрактам.

Также Киев подчеркивает важность передачи ракет класса "воздух-воздух" и ПЗРК для борьбы с крылатыми ракетами и, в качестве временного средства, с реактивными "Шахедами".

Поддержка Украины – инвестиция в общую безопасность

Евгений Хмара подчеркнул, что поддержка Украины – это не дотация, а инвестиция.

Он объяснил: Украина предлагает партнерам модель win-win, которая укрепляет обе стороны. Речь идет о совместных оборонных проектах, технологиях, боевом опыте и новых возможностях для безопасности свободного мира.

Результаты 36-го заседания в формате "Рамштайн"

В Минобороны сообщили, что по итогам заседания партнеры объявили о новых вкладах для укрепления Украины на поле боя:

– Германия: новые поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также закупки дронов.

– Великобритания: 100 млн фунтов стерлингов на поставки американского вооружения через PURL, поставки дополнительных 95 тысяч дронов до конца года, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности за счет средств других стран.

– Нидерланды: 300 млн долларов вклада в проект "Линия дронов" и 300 ракет против БпЛА.

– Эстония: продолжение поддержки в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.

– Норвегия: ранее объявленный пакет в размере 200 млн долларов на закупку ракет Patriot.

– Испания: 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, поставки ракет для ПВО и артиллерийских боеприпасов.

– Литва: 10 млн долларов на PURL.

– Польша: подготовка нового пакета помощи на сумму 50 млн евро, который, в том числе, включает средства ПВО.

– Швеция: пакет поддержки на сумму 28 млн долларов, включающий взнос в размере 14 млн долларов в PURL.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина пока не может в полной мере полагаться на дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами" России. Для уничтожения таких скоростных беспилотников украинские военные используют авиацию, зенитные ракетные комплексы и другие средства ПВО.

В то же время Украина разрабатывает новое поколение реактивных дронов-перехватчиков, которые должны усилить защиту от таких целей.

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