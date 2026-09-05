Чем сбивают реактивные "Шахеды": в Воздушных силах рассказали, на что можно рассчитывать

Украина пока не может в полной мере полагаться на дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами" России . Для уничтожения таких скоростных беспилотников украинские военные используют авиацию, зенитные ракетные комплексы и другие средства ПВО.

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В то же время Украина разрабатывает новое поколение реактивных дронов-перехватчиков, которые должны усилить защиту от таких целей. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии украинским СМИ.

Чем сбивают реактивные "Шахеды"

По словам Игната, у украинских защитников есть средства для уничтожения дронов, летящих на большой высоте и с высокой скоростью.

"Работает авиация, работают зенитные ракетные войска. Если дрон находится в зоне досягаемости малых средств противовоздушной обороны или переносных зенитно-ракетных комплексов, задействуются соответствующие средства", – пояснил пресс-секретарь.

В то же время, по его словам, пока Украина не может рассчитывать на дроны-перехватчики как на основное средство борьбы с реактивными беспилотниками.

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"Пока что мы не можем рассчитывать на дроны-перехватчики", – заявил Игнат.

Обычные перехватчики тоже могут сбивать такие дроны

Представитель Воздушных сил отметил, что бывают случаи, когда реактивные беспилотники удавалось уничтожить с помощью обычных дронов-перехватчиков. Однако их доля пока остается небольшой.

По словам Игната, обычный перехватчик может справиться с реактивным дроном, если тот летит медленнее и на соответствующей высоте. Он добавил, что существуют подтвержденные видео таких перехватов.

Украина разрабатывает реактивные дроны-перехватчики

В то же время украинские производители работают над новыми средствами противодействия скоростным целям.

"Далее идут, собственно, инновационные методы разработки наших производителей – именно реактивные дроны-перехватчики. Уже заявлено, что они существуют. Вопрос – в испытаниях, масштабировании и достижении соответствующей боеспособности", – рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что война постоянно меняется, а стороны используют новые виды вооружения. Поэтому Украине необходимо развивать средства противодействия, которые позволят сделать российское вооружение менее эффективным.

"Пока что, к сожалению, против баллистических ракет у нас нет другого решения, кроме Patriot. А против реактивных "Шахедов" применяем то, что имеем", – подытожил пресс-секретарь.

Напомним, ранее советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что в последние недели Россия активизировала применение реактивных ударных БПЛА для своих атак. Для противодействия этим дронам Украине нужны реактивные перехватчики с большей скоростью – на данный момент проводится боевая апробация как минимум четырёх таких перехватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский дрон-перехватчик ZIRKA уничтожил реактивный дрон-камикадзе "Герань-4". Разработчики заявляют, что этого удалось добиться благодаря системам автоматического обнаружения, наведения и скорости перехватчика до 340 км/ч.

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