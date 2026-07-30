Украинский перехватчик «Зирка» сумел догнать и сбить реактивный «Шахед»: что о нём известно. Видео

Украинский дрон-перехватчик ZIRKA уничтожил реактивный дрон-камикадзе "Герань-4". Разработчики заявляют, что это удалось благодаря системам автоматического обнаружения, наведения и скорости перехватчика до 340 км/ч.

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Компания-разработчик сообщила, что следующим этапом развития проекта станет модернизированная версия ZIRKA 2.0. Она будет обладать еще более высоким уровнем автономности. Разработчики также опубликовали кадры уничтожения российского дрона.

Что известно о перехватчике

В компании отметили, что перехватчик оснащен системой обнаружения целей, автоматического наведения и может развивать скорость до 340 км/ч. Благодаря этому он может поражать скоростные и маневренные воздушные цели, в частности реактивные беспилотники.

"Благодаря системе обнаружения, автонаведения и высокой скорости до 340 км/ч ZIRKA способна уничтожать скоростные и маневренные цели, такие как "Герань-4" или, как её называют в народе, "реактивный шахед", — сообщили разработчики.

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Автоматическая система самостоятельно обнаруживает и сопровождает цель. При этом оператор лишь корректирует скорость для более точного захода на перехват.

"Автоматика берет на себя обнаружение и сопровождение цели, а оператору остается лишь подкорректировать скорость для более плавного захода на цель", – отметили разработчики.

Радиус действия комплекса составляет 30 километров, а продолжительность выполнения боевой задачи — до 20 минут. Один перехватчик ZIRKA стоит до 2 тысяч долларов.

Следующим этапом развития должно стать создание модернизированной версии ZIRKA 2.0. По словам разработчиков, она будет предусматривать автоматический вывод перехватчика в район обнаружения цели, что позволит еще больше сократить время реагирования.

"Пока наши военные успешно уничтожают воздушные цели, мы продолжаем работать над повышением автономности ZIRKA — чтобы минимизировать человеческий фактор и сделать отражение дроновых атак врага еще более эффективным", — подчеркнули в компании.

Дрон-перехватчик впервые представили в конце июня. Проект был реализован при поддержке инвестиций и экспертизы компании Vyriy Industries.

Непосредственным разработчиком комплекса является компания NOCTIS. Систему создавали на основе реального боевого опыта с привлечением военных специалистов, в частности представителей антишахедного батальона Darknode 412-й бригады беспилотных систем Nemesis.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороныУкраины кодифицировало и допустило к использованию в Вооружённых силах Украины новый беспилотный авиационный комплекс "Циклоп". Украинская разработка предназначена для перехвата воздушных целей, в частности российских ударных дронов типа Shahed, а также для поражения наземных целей.

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