Охотится на российские дроны: в Минобороны представили новый перехватчик "Циклоп". Характеристики. Фото

Министерство обороны Украины ввело в нормативную базу и разрешило к применению в Вооруженных силах Украины новый беспилотный авиационный комплекс "Циклоп". Украинская разработка предназначена для перехвата воздушных целей, в частности российских ударных дронов типа Shahed, а также для поражения наземных целей.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве отметили, что "Циклоп" уже уничтожил около 100 воздушных целей.

"Циклоп" уже несколько лет работает на фронте

Беспилотный комплекс разработало украинское предприятие, имеющее опыт создания вооружения и военной техники для ведения современной войны высокой интенсивности.

Различные модификации "Циклопа" уже несколько лет применяются украинскими военными на фронте. Теперь комплекс официально кодифицирован и допущен к эксплуатации в ВСУ.

Имеет несколько модификаций

Комплекс представлен в нескольких версиях, каждая из которых предназначена для выполнения различных боевых задач.

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Более простые и дешевые модификации предназначены для поражения наземных целей или воздушных объектов, движущихся с небольшой скоростью и на малой высоте.

В то же время другие версии обладают значительно более высокими тактико-техническими характеристиками и специально разработаны для эффективного перехвата скоростных российских ударных беспилотников типа Shahed на больших высотах.

Характеристики перехватчика "Циклоп"

Как сообщили в оборонном ведомстве, беспилотник имеет размах крыльев чуть более одного метра и может находиться в воздухе почти полтора часа.

"Циклоп" способен подниматься на высоту, превышающую максимальную высоту полета российских ударных и разведывательных беспилотников.

Также в Минобороны отметили, что радиус действия комплекса позволяет обеспечить защиту от воздушных беспилотных средств нападения любого областного центра Украины.

Кроме того, компактные размеры и высокая скорость дрона существенно снижают риск его поражения вражескими средствами.

Уже уничтожил более сотни воздушных целей

В Министерстве обороны сообщили, что модификация "Циклоп V2" уже уничтожила более 100 воздушных целей.

Среди них:

"Гербера";

Zala;

"Орлан";

Supercam;

"Ланцет";

"Молния" и другие российские беспилотники.

Кроме того, именно "Циклоп" стал первым украинским дроном-перехватчиком, сбившим российский ударный беспилотник Shahed над территорией Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

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В Украине представили новейший морской дрон MOBIDIK. Это универсальная платформа, котораяможет оснащаться шестью типами вооружения. Среди них есть дальнобойные дроны класса Middle Strike, реактивные ракеты-дроны, FPV и т. д.

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