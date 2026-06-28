В Украине представили новейший морской дрон MOBIDIK: какое уникальное вооружение у него есть. Характеристики, фото

В Украине создали морской беспилотник MOBIDIK – универсальную платформу, которая может оснащаться шестью типами вооружения. Среди них – дальнобойные дроны класса Middle Strike, реактивные ракеты-дроны, FPV и так далее.

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Этот надводный дрон создала компания "Аварид". Руководитель предприятия рассказал об этом "Мілітарному" на украинско-скандинавской конференции DIH Naval Forge 2026.

"Платформу можно модифицировать в зависимости от целей... Корпус, который вы видите, это и есть непосредственно функционирующее изделие, которое используется", – сообщил руководитель. Предприятие "Аварид", как отметил он, уже перешло к серийному производству техники.

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Что известно о MOBIDIK

Беспилотный катер может работать автономно до 120 часов, проходить до 1400 километров и развивать скорость до 65 километров в час. Он может преодолевать волны высотой до 1,2 метра.

MOBIDIK имеет шесть различных модификаций:

версия MD-1 предусматривает оснащение пятью дронами-перехватчиками авиационного типа для создания морского рубежа ПВО;

предусматривает оснащение пятью дронами-перехватчиками авиационного типа для создания морского рубежа ПВО; MD-2 имеет аналогичное назначение, но несет на борту восемь беспилотников-перехватчиков квадрокоптерного типа;

имеет аналогичное назначение, но несет на борту восемь беспилотников-перехватчиков квадрокоптерного типа; MD-3 предусматривает интеграцию ударных Middle Strike-дронов MORRIGAN собственного производства компании для поражения кораблей, прибрежных объектов и средств разведки на средней дистанции;

предусматривает интеграцию ударных Middle Strike-дронов MORRIGAN собственного производства компании для поражения кораблей, прибрежных объектов и средств разведки на средней дистанции; MD-4 является платформой для запуска реактивного ударного беспилотника, предназначенного для обстрела высокоприоритетных целей на стратегической дальности;

является платформой для запуска реактивного ударного беспилотника, предназначенного для обстрела высокоприоритетных целей на стратегической дальности; MD-5 имеет пулеметно-ракетное вооружение для поражения воздушных и надводных целей, в частности, он может нести две ракеты Р-73, AIM-9 или аналоги, а также боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом Browning M2;

пулеметно-ракетное вооружение для поражения воздушных и надводных целей, в частности, он может нести две ракеты Р-73, AIM-9 или аналоги, а также боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом Browning M2; MD-6 представляет собой штурмовую платформу, которая одновременно выступает носителем ударных FPV-дронов и оснащена боевой частью весом 300 килограммов для поражения крупных надводных целей и припортовой инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине разработали новый морской беспилотник. Аппарат под названием SIRENA имеет на борту мощную установку РЭБ, которую можно применять против "Шахедов", а также оснащен ракетами против авиации.

– Ранее арсенал медэваков Сил обороны Украины пополнил новый робот – логистически-эвакуационный НРК Vepr отечественного производства. В Минобороны кодифицировали и допустили эту технику к боевой работе.

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