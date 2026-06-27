В случае наступления со стороны Беларуси в первые часы будет уничтожена инфраструктура, на которой держится Лукашенко, – разработчик FirePoint

В случае наступления российских войск с территории Беларуси ответ Украины будет мгновенным. Ведь уже в первые часы боевых действий под удар могут попасть объекты критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование белорусских властей.

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Тем более что белорусная ПВО уступает российской по своим возможностям. Об этом заявил разработчик системы FirePoint Денис Штилерман.

В случае втягивания страны в войну её критическая инфраструктура станет уязвимой для ударов. Белорусское руководство должно осознавать масштабы потенциальных последствий такого решения.

Штилерман подчеркнул, что в случае нового наступления с территории Беларуси под угрозой окажутся объекты, обеспечивающие работу государственной системы и экономики страны. Это станет одним из первых шагов в ответ на открытие нового фронта.

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"Я думаю, что белорусы не идиоты и там они останутся совсем без всего. В первые часы войны. Вся их критическая инфраструктура, то, на чём этот Лукашенко живёт и набивает себе карманы, будет уничтожена в первые сутки", — заявил разработчик системы FirePoint.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский де-факто предъявил белорусскому диктатору Александру Лукашенко ультиматум: в течение недели тот должен убрать с территории Беларуси ретрансляторы, наводящие российские БПЛА на Украину. Если этого не произойдет, украинцы сделают это сами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на территории Беларуси вблизи границ с Украиной, по состоянию на 26 июня, не наблюдается скопления воинских подразделений. В то же время в глубине соседней страны действительно строятся инфраструктурные объекты двойного и военного назначения.

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