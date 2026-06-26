Беларусь расширяет военные объекты: в ГПСУ рассказали, есть ли скопление войск под украинской границей

На территории Беларуси вблизи границ с Украиной, по состоянию на 26 июня, не наблюдается скопления воинских подразделений. В то же время в глубине соседней страны действительно ведется строительство инфраструктурных объектов двойного и военного назначения.

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Об этом заявил полковник Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины. В эфире телемарафона он отметил, что на данный момент прямой угрозы со стороны РБ для наших северных регионов нет.

Беларусы проводят ротацию, но не наращивают силы на границе

"В непосредственной близости от нашей границы наращивание ударной группировки или собственно усиления военных подразделений и техники, чтобы мы это фиксировали, а также личного состава – к счастью, этого не происходит", – сказал представитель ГПСУ.

Однако, как он отметил, влияние на РБ со стороны Российской Федерации продолжается.

"Потому что в глубине этой страны (Беларуси. – Ред.) происходит наращивание различных военных инфраструктурных объектов: и полигонов, и баз, где можно размещать личный состав", – проинформировал Демченко. Об этом известно как разведке, так и украинским пограничникам.

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Главной задачей на северных границах Демченко назвал подготовку оборонных возможностей, "чтобы быть готовыми к развитию любых ситуаций".

Представитель Госпогранслужбы сообщил, что те подразделения, которые Беларусь еще с 2022 года держит в направлении границы с Украиной (тогда незаконно избранный президент Александр Лукашенко утверждал, что это вынужденный шаг из-за якобы угроз со стороны Украины), не увеличиваются численно. Военное руководство РБ лишь время от времени проводит их ротации, и одну из них наши пограничники наблюдают именно сейчас.

"Именно в этот момент одно подразделение сменяется другим", – заявил офицер.

Как писал OBOZ.UA:

– Полковник Вооруженных сил Украины в отставке Дмитрий Кащенко заявил, что ключевым сигналом, который может свидетельствовать о реальной подготовке ко вторжению со стороны Беларуси, будет развертывание мобильных госпиталей вдоль границы.

– В The Wall Street Journal предполагают, что РФ усилила давление на Александра Лукашенко. В Москве хотят втянуть Минск в войну против Украины или задействовать Беларусь в операциях против НАТО.

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