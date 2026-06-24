Россия усилила давление на Лукашенко, чтобы открыть новый фронт в войне против Украины – WSJ

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко находится под все большим давлением со стороны страны-агрессора РФ. В Москве хотят втянуть Минск в войну против Украины или задействовать Беларусь в операциях против НАТО.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Бывшие и нынешние российские и европейские чиновники рассказали, какие требования в Кремле выдвигают Лукашенко:

– использование территории Беларуси для нанесения ударов беспилотниками по Украине;

– расширение линии фронта на запад и отвлечение украинских войск от приоритетных районов на востоке;

– возможность задействования Беларуси в операциях против соседних стран-членов НАТО.

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил детали переписки между российскими и беларускими чиновниками. Они свидетельствуют о том, что Москва рассматривает возможность использования Минска для потенциальных военных операций в Украине или в странах Балтии.

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Бывший сотрудник российских спецслужб, знакомый с переговорами между Россией и Беларусью, подтвердил, что Москва оказывает давление на Беларусь, угрожая прекратить предоставление финансовой помощи, от которой зависит Минск. Он отметил, что большинство переговоров проходило между Лукашенко и послом России Борисом Грызловым.

"Москва, вероятно, рассматривает возможность рискованной эскалации войны, поскольку ее армия испытывает трудности с продвижением на востоке Украины, а президент Владимир Путин спустя более четырех лет после начала конфликта сталкивается со снижением внутренней поддержки. По словам официальных лиц, Беларусь, где Москва размещает тактическое ядерное оружие, может сыграть ключевую роль в этом плане", – говорится в статье.

Там отметили, что поддержка Россией со стороны Беларуси может превратить эту страну в цель для Украины, сделав ее уязвимой для таких ударов, которые Киев наносит вглубь самой России, прерывая цепочки поставок и нанося ущерб ее промышленным объектам.

Что предшествовало

Представитель беларуской оппозиции и заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко обратился к министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге с официальным письмом. Вместе с документом украинской стороне передали подробный отчет о действиях режима Александра Лукашенко, которые, по мнению авторов исследования, свидетельствуют о системной подготовке страны к возможному участию в войне.

Этот отчет, как отмечают авторы, фиксирует превращение Беларуси в военный плацдарм Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на беларуской территории работает оборудование, которое используется для корректировки российских атак по гражданским объектам, и если Минск не отключит его в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

"Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Недели ему на это должно хватить", – заявил президент.

Зеленский также заявил, что Беларусь остается одним из ключевых поставщиков топлива для российской армии. Такая поддержка помогает Москве продолжать войну против Украины и обеспечивать функционирование своих воинских подразделений.

Позже президент напомнил Лукашенко о сроках ультиматума. Он подчеркнул, что одних заявлений со стороны Минска недостаточно, если на территории страны продолжает работать инфраструктура, которая может способствовать нанесению ударов по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, беларуские эксперты считают, что предупреждение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости в течение недели убрать с беларуской границы ретрансляторы, которые РФ использует для обстрелов Украины, является своего рода проверкой суверенитета Беларуси. Глава РБ Александр Лукашенко, сделав свою страну зависимой от Кремля, сейчас сам оказался в затруднительном положении.

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